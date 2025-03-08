بلدية دبي تطلق خدمة «درايف ثرو» لتسهيل تسليم وإنجاز العينات المخبرية

أطلقت بلدية دبي خدمة «درايف ثرو» في إدارة مختبر دبي المركزي، الأولى من نوعها في المنطقة ضمن قطاع خدمات المختبرات وفحص المواد والمنتجات ومعايرة الأجهزة والمعدات. وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات تسليم العينات والمعدات والأجهزة الكهروميكانيكية للفحص والمعايرة، دون الحاجة إلى مغادرة المركبة، وتقليل زمن الانتظار بنسبة 90 % من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، ما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المخبرية، ويسرّع تنفيذ عمليات الفحص والمعايرة.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتوظيف الابتكار بما يخدم تحسين تجربة ورحلة المتعاملين في التقديم على الخدمات الحكومية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تختصر الوقت والجهد وتحقق احتياجات المتعاملين، وتعزز من مستويات رضاهم عن الخدمات.

وتتيح «درايف ثرو» تقديم تجربة سلسة ومريحة لشريحة متعددة من المتعاملين من القطاعات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة، وأصحاب الأعمال من مختلف القطاعات التجارية، والاقتصادية، والسياحية، والصناعية، إضافة إلى العاملين بالقطاعات البيئية، والصحة والسلامة، والقطاعات الأمنية، والطيران، والقطاع الفضائي وغيرها، وكافة فئات المتعاملين من أفراد المجتمع، بمن فيهم كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

إلى جانب ذلك، دُعّمت وحدة الـ«درايف ثرو» بأنظمة متطورة تحافظ على خصوصية المتعاملين عن طريق تزويدها بكاميرات ذات خصائص مراقبة أداء عالية، وزمن تقديم خدمة سريع لا يزيد على دقيقة واحدة، يسهم في الحفاظ على استدامة عمليات التطوير والتحسين.

وقالت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي: «صُممت وحدة «درايف ثرو» وفق آليات مبتكرة ومتطورة، لتوفير خدمات مخبرية استباقية تفوق وتتجاوز تطلعات وتوقعات المتعاملين، وتدعم التحسين المستمر في رحلة المتعامل من خلال تقليل زمن تقديم الخدمة.

فضلاً عن تعزيز مستهدفات بلدية دبي في تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً في مجال الفحوصات المخبرية والمعايرة»، مشيرة إلى أن الوحدة ستعزز من الكفاءة التشغيلية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في عدد طلبات الفحص والمعايرة بنسبة لا تقل عن 30 % خلال الربع الأول من العام الجاري.