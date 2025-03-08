500 ألف تحميل لـ«دلوك» من «إسلامية دبي»

تجاوز تطبيق «دلوك»، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حاجز نصف مليون تحميل، ما يعكس الإقبال الواسع من المستخدمين على خدماته الرقمية المتطورة، التي توفر تجربة سلسة ودقيقة لمتابعة المواقيت والخدمات الإسلامية.

وأكد حمد محمد صالح، رئيس قسم المواقيت والأهلة في الدائرة، أن هذا الإنجاز يؤكد ثقة الجمهور في تطبيق «دلوك» ودوره الفعال في تيسير الوصول إلى الخدمات الإسلامية الرقمية.

مشيراً إلى مواصلة الجهود في تطوير التطبيق وتعزيز دقته وسهولة استخدامه لتقديم تجربة مستخدم متكاملة تلبي احتياجات الأفراد في متابعة المواقيت وتحديد اتجاه القبلة، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة. وأضاف رئيس قسم المواقيت والأهلة:

إن الدائرة تعمل على إضافة تحديثات تقنية جديدة تضمن دقة البيانات وسهولة التصفح، مع إضافة مزايا مبتكرة تلبي تطلعات المستخدمين، موضحاً أن الإقبال على التطبيق يعزز من مسؤولية الدائرة في تقديم حلول رقمية متقدمة تتماشى مع رؤية دبي في التحول الرقمي، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن تطبيق «دلوك» يحظى بإقبال واسع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جاءت في صدارة الدول الأكثر استخداماً للتطبيق، تلتها الولايات المتحدة، ما يعكس اهتمام الجاليات المسلمة هناك بخدماته، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، تليها كل من هولندا والكويت، مما يؤكد انتشار التطبيق على نطاق عالمي، خصوصاً في دول الخليج وأوروبا.

حيث يعزز الإقبال الدولي من مكانة «دلوك» كمنصة موثوقة تلبي احتياجات المسلمين حول العالم، من خلال تقديم خدمات متطورة ودقيقة تتماشى مع التقدم التكنولوجي. يذكر أن تطبيق «دلوك» يعد من الحلول الرقمية الرائدة في مجال الخدمات الإسلامية.

حيث يوفر معلومات دقيقة، مما يجعله خياراً موثوقاً للمستخدمين في دبي وخارجها. وستعمل الدائرة على تطوير وتيسير خدمات التطبيق وتعزيز دقته، لتقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات الأفراد.