«دبي الخيرية» و«تيكوم» تطلقان مبادرة «متجر الخير»

أطلقت مجموعة تيكوم، بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية، النسخة الثالثة من مبادرة «متجر الخير» المبتكرة الحائزة على جوائز مرموقة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تقديم تجربة تبرع افتراضية متميزة، وتعزيز التلاحم المجتمعي والقيم الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي مبادرة «متجر الخير» تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن اعتزازه بالتعاون والشراكة مع مجموعة تيكوم في مبادرة «متجر الخير» وغيرها من الفعاليات الخيرية، انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية دبي الخيرية وقيمها المؤسسية، وحرصها على تفعيل العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وفقاً للنهج الإنساني الأصيل الذي تدعمه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، والذي جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها باعتبارها عنواناً للعطاء الإنساني.

وقال: «إن مبادرة «متجر الخير» تواكب إطلاق «دبي الخيرية» مبادرات ومشاريع حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار «يدوم الخير» داخل الإمارات و20 دولة حول العالم، مثل إفطار صائم والمير الرمضاني وفرحة يتيم وزكاة الفطر وزكاة المال.

بالإضافة إلى الكثير من المشاريع الإنسانية والتنموية المستدامة. ونوجه الدعوة للجميع إلى المساهمة في «متجر الخير» وغيره من المبادرات الرمضانية، من أجل بناء مجتمع أكثر تضامناً وازدهاراً».

من جانبها، أكدت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – التخطيط الاستراتيجي والتسويق، أن مبادرة «متجر الخير» تجسد التزام مجموعة تيكوم الراسخ بتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وقالت: «يسرنا إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة «متجر الخير» التي تتيح للعاملين والزوار في مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة فرصة التبرع خلال شهر رمضان المبارك بكل سهولة ويسر.

وبالتزامن مع إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام «عام المجتمع»، نفخر بشراكتنا مع جمعية دبي الخيرية لإطلاق «متجر الخير» في خطوة تعكس التزامنا بتعزيز قيم الخير والعطاء والتعاون وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة المتأصلة في مجتمعنا».

وتحت شعار «البحث عن الفانوس لإنارة درب العطاء» وبعد النجاح الذي حققته النسختان السابقتان، تتيح مبادرة «متجر الخير» خلال شهر رمضان المبارك هذا العام المزيد من الفرص للتبرع بوجبات إفطار ومواد غذائية أساسية وملابس وزكاة الفطر بسهولة، عبر شبكة جمعية دبي الخيرية من الشركاء الموثوقين.

وتعود رموز الاستجابة السريعة الخاصة بمبادرة «متجر الخير» من جديد هذا العام، لتسهيل القيام بالتبرعات بطرق سريعة وآمنة باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة وخدمة الدفع الإلكتروني «أبل باي».