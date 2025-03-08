شرطة دبي تفتتح معرض «ممشى الغاف الرمضاني» في ند الشبا

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، افتتاح فعاليات المعرض المجتمعي الأول «ممشى الغاف الرمضاني» في منطقة ند الشبا، بحضور اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والرائد عادل محمد حسن مدير مشروع تطوير نادي ضباط شرطة دبي، مُنسق المعرض، وعدد من الضباط والموظفين في شرطة دبي.

وتجول اللواء الغيثي في المعرض الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة نادي ضباط بالتعاون مع لابونير كافيه، وسكاي روز لتنظيم المعارض، بهدف دعم مشاريع الأسر المنتجة، ومشاريع الشباب والنساء وأصحاب الهمم، تزامناً مع فعاليات «رمضان في دبي» التي تحتفي بالشهر الفضيل.

وأثنى اللواء الغيثي على المعرض الذي تأتي تزامناً أيضاً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع، تحت شعار «يداً بيد»، مشيراً إلى أن المعرض يساهم في تعزيز الروابط المجتمعية وتوفير مساحات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين من المعرض.

بدوره، أكد الرائد عادل محمد حسن، أن المعرض يعتبر الأول الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي هذا العام من أجل إتاحة الفرصة للأسر المنتجة، والشباب والنساء وأصحاب الهمم من عرض مشاريعهم الإنتاجية في مكان واحد، والاستفادة من العائد المادي له.

وبين الرائد عادل محمد حسن أن المعرض وفر 14 جناحاً للعارضين من كافة الفئات لعرض منتجاتهم في ظل الأجواء الرمضانية، منوهاً إلى أن المعرض مدته 4 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل، وأن أبوابه مفتوحة للراغبين في الاطلاع على المنتجات وتشجيع أصحاب هذه المشاريع.