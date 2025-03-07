"براند دبي" يطلق مبادرة "أنوار دبي" لتزيين وإضاءة واجهات مساجد رئيسية

ينفّذ "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مبادرة "أنوار دبي" لإضاءة وتزيين واجهات ومآذن أربعة من المساجد الرئيسية في دبي ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار النسخة الثانية من حملة "رمضان في دبي" التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل، برعاية وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

تشمل المبادرة، "مسجد الشيخ راشد بن محمد" في منطقة الحُضيبة، و"مسجد جميرا الكبير"، و"مسجد الحباي" في منطقة الخوانيج، و"مسجد زعبيل الكبير"، حيث تم استخدام عاكسات ضوئية بتكنولوجيا متطورة لتكوين أشكال زخرفية رائعة باستخدام الإضاءة متعددة الألوان على واجهات ومآذن المساجد الأربعة، ترحيباً وابتهاجاً بحلول شهر القرآن.

وأوضحت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، أن هذه المبادرة تندرج في سياق اختصاص براند دبي بإضافة لمحات جمالية متنوّعة في مختلف جنبات المدينة.

وقالت: دبي مدينة رائدة في الإبداع الذي تتجلى مظاهره في مختلف المناسبات، واستخدام تقنيات حديثة للإضاءة في إبراز روعة تصميم مساجد رئيسية في دبي خلال شهر رمضان، يأتي في إطار تنفيذ براند دبي، لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،"رعاه الله"، بتحويل دبي إلى متحف مفتوح يبهر العالم، فيما تواكب المبادرة حالة البهجة المصاحبة لأجواء شهر رمضان، والتقاليد المجتمعية العريقة في إنارة المساجد خلال الشهر الفضيل.

وأضافت : المبادرة تبرز جماليات العمارة الإسلامية في مساجد دبي عن طريق استخدام تقنيات الإضاءة بتصاميم تتماشى مع أجواء هذا الشهر الكريم، بما يسهم في خلق تجربة بصرية مميزة وذلك سعياً لتسليط الضوء على الجماليات التي تتميز بها دبي والتي يزداد رونقها بهاءً في المناسبات الخاصة ومن أهمها شهر رمضان المبارك.

وقالت مهرة عبدالله، عضو اللجنة التنظيمية لحملة رمضان في دبي: يسعدنا أن نشارك في تتزين واجهات ومآذن أربعة من المساجد الرئيسية في دبي في مناسبة تسمو بوجدان المجتمع وروحانياته، وأن نسهم من خلال هذه المبادرة في إبراز التراث المعماري الإسلامي في مناطق حيوية في الإمارة بأسلوب يعزز مشهدها الحضاري خلال الشهر الكريم، وضمن المبادرات والفعاليات المتنوعة لحملة "رمضان في دبي.

يُذكر أن حملة "رمضان في دبي"، تهدف إلى تسليط الضوء على المظاهر الاحتفالية التي تستقبل بها دبي شهر رمضان المبارك وبكل ما يرتبط بهذه المناسبة الجليلة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وعلى مدار أيام شهر الفضيل، تأكيداً على مبادئ التسامح والتعايش التي تعليها دولة الإمارات وترسخها دبي وتسعى أن تكون دئماً نموذجاً عالمياً مُلهماً لها.