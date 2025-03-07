56.500 وجبة يومياً وزعتها «مفاطر بيت الخير»

شهدت خيم «بيت الخير» الرمضانية ونقاط التوزيع التي أقامتها لتقديم وجبات «إفطار صائم» إقبالاً من الصائمين وبشكل خاص العمال المقيمين، الذين يشكلون كتلة بشرية معتبرة تستحق العون، ممن تستقدمهم شركات التنمية والاستثمار.

حيث بلغ عدد الوجبات التي وزعتها المفاطر في اليوم الثالث 56,500 وجبة إفطار، ما يبشر بتحقيق الهدف الذي وضعته الجمعية لإفطار 1,5 مليون صائم خلال شهر رمضان، بما قد تصل قيمته إلى 17 مليون درهم، بفضل إقبال الداعمين وأهل الخير والمحسنين الكرام على دعم المشروع.

وبلغ عدد نقاط ومواقع التوزيع 90 موقعاً منها 12 خيمة إفطار، أقيمت 8 منها في دبي، ومن ضمنها خيمة هور العنز التي تعد أكبر خيمة إفطار على مستوى دولة الإمارات، وتتسع لـ5500 صائم، بالإضافة إلى خيمتين في عجمان وخيمتين في رأس الخيمة، و88 موقعاً للتوزيع، منها 66 موقعاً في دبي، و8 في عجمان، و6 في رأس الخيمة، و5 في الشارقة، و4 في الفجيرة، وواحداً في أم القيوين.

وقد خصصت «بيت الخير» فريقاً ميدانياً لتنظيم وإدارة المفاطر، يتكون من 97 موظفاً مدرباً، وتعاقدت مع حوالي 70 مطبخاً مرخصاً، لتزويدها بالوجبات ضمن مواصفات قياسية تراعي الصحة والسلامة، ويقوم الفريق الميداني يومياً بمراقبة التزام المطابخ بالقواعد والشروط ومستوى الجودة.

ورصدت لجنة الإشراف على مشروع «إفطار صائم» أن توزيع الوجبات شهد في اليوم الثالث توزيع 42,735 وجبة إفطار في دبي، و5,557 وجبة في عجمان، 3,400 وجبة في رأس الخيمة، و2,100 وجبة في الفجيرة، و1,708 وجبة في الشارقة، و1,000 وجبة في أم القيوين، وهي أرقام مرشحة للزيادة بشكل مطرد مع دخول العشرَيْن الثاني والثالث، ما قد يشكل طفرة في المشروع لم يشهدها منذ سنوات.