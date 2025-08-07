«صوتك مسموع» تستمع لاقتراحات وملاحظات سكان منطقة أبو هيل

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية وبالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى لقاء أفراد المجتمع من سكان منطقة أبو هيل، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والاقتراحات. ‬‬

وعُقد اللقاء في حديقة أبو هيل، بحضور المقدم ماجد عيسى بن رضا مدير مركز المرقبات بالنيابة، وفاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، ونائبها النقيب سعيد غدير، ومحمد الحجاجي، مُنسق عام مجلس الروح الإيجابية وعدد من ضباط مركز المرقبات، و1500 من سكان منطقة أبو هيل.

واستمعت شرطة دبي إلى استفسارات سكان منطقة أبو هيل وملاحظاتهم حول خدماتها، فيما أجاب الضباط على الاستفسارات والملاحظات.‬ وحول لقاء مبادرة «صوتك مسموع»، قال المقدم ماجد عيسى بن رضا:

«يأتي اللقاء في إطار التوجيهات المستمرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في ضرورة التواصل المباشر الفعّال والبنّاء مع أفراد المجتمع، للوقوف على جودة الخدمات المُقدمة لهم، والأخذ بكافة الآراء والاقتراحات المقدمة من قبلهم».‬ ‬‫