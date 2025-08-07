تعاون بين «إقامة دبي» و«شكراً لعطائك»

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنظيم المبادرات التطوعية والمجتمعية، وتوحيد الجهود لدعم الخطط التنموية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.

وجاء توقيع المذكرة عن «إقامة دبي» من قبل اللواء عوض محمد غانم سعيد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، وعن فريق «شكراً لعطائك» التطوعي سيف الرحمن أمير، مؤسس ورئيس الفريق.

وأكد اللواء عوض العويم بهذه المناسبة أن هذه الشراكة تجسّد التزام «إقامة دبي» برسالتها المؤسسية في تقديم نموذج إنساني ومجتمعي رائد، وقال: «إيماننا العميق بدور المبادرات التطوعية يجعلنا حريصين على التعاون مع فرق المجتمع المدني لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، بما يرسّخ مكانة دبي كمدينة عالمية تتبنى نهج السعادة وجودة الحياة للجميع».

من جانبه، قال سيف الرحمن أمير: «نحن فخورون بالتعاون مع «إقامة دبي» التي تمثل نموذجاً يحتذى في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ونسعى معاً لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي على المجتمع».

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون في تنفيذ المبادرات التطوعية والمجتمعية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، إلى جانب الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وتفعيل القنوات الإعلامية للترويج للمبادرات المشتركة، بما يسهم في نشر ثقافة التطوع وترسيخ قيم العطاء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص «إقامة دبي» على ترسيخ سمعتها المؤسسية القائمة على المسؤولية المجتمعية، والتكامل مع الشركاء، والابتكار في تعزيز القيم الإنسانية، بما يتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية لبناء مجتمع أكثر تلاحماً، وتحقيق مستهدفات الأثر المجتمعي ضمن أبعاد الصورة المثالية لسمعتها المؤسسية.