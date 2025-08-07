30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول

أعلنت بلدية دبي عن تحقيق نتائج مميزة في قطاع البناء والتشييد، حيث تجاوزت طلبات تراخيص البناء خلال النصف الأول من العام 2025 حاجز الـ 30 ألف معاملة، بنسبة زيادة تفوق 20 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت مساحات البناء الجديد والإضافات المرخصة أكثر من 5.5 ملايين متر مربع أصبحت جاهزة للتنفيذ، في وقت سجل فيه شهر يوليو رقماً قياسياً بأكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة المرخصة.

وتوزعت نسب المساحات المرخصة خلال النصف الأول من 2025، لتسجل المشروعات التجارية والاستثمارية متعددة الطوابق 45 % من المساحات المرخصة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالإمارة، كما استحوذت الفلل السكنية على 40 % من إجمالي المساحات المرخصة بواقع أكثر من 2 مليون متر مربع، بينما شكلت المباني الصناعية والعامة 15 %.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تؤكد هذه الإحصائيات الموقع الريادي لدبي كواحدة من الوجهات العالمية الرائدة في قطاع البناء والتشييد، الذي يشهد تنامياً ملحوظاً يعكس النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

وتجسّد كذلك التزام بلدية دبي بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً، عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جَودة الحياة وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».

وأسهمت منصة البناء في دبي (Build in Dubai) الموحدة لتراخيص البناء، في تسريع عمليات الترخيص وتعزيز كفاءتها بشكل ملحوظ. كما أسهم دمج التقنيات الذكية، مثل نظام نمذجة معلومات المباني (Building Information Model).

ضمن عمليات التدقيق الآلي المسبق في رفع كفاءة الطلبات المُقدمة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، وتقليل الأخطاء والتكرار في تقديم المعاملات، مما ساعد المتعاملين على الاستفادة من الخدمات بسرعة ودقة فائقة.