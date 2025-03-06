«مهرجان الفرجان» يستأنف فعالياته المميزة في رمضان

أعلنت فرجان دبي، المؤسسة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في الإمارة، عبر المنصات الافتراضية، عن تمديد «مهرجان الفرجان»، الذي يقام بالتعاون مع صندوق الفرجان وبلدية دبي، بحيث يستأنف فعالياته خلال الفترة بين 13 – 22 مارس الجاري، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وما يتسم به من أجواء احتفالية خاصة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان خلال الفترة بين 12 وحتى 26 فبراير الماضي في حديقة مشرف الوطنية، وذلك تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بهدف تعزيز الروابط داخل الأسر، بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ودعماً لـ«أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتعزيزاً للترابط المجتمعي، وتمكين المواهب والمشاريع الوطنية الناشئة في قلب مجتمع دبي.

نجاح كبير

وأكدت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي، أن قرار تمديد المهرجان يأتي بناءً على طلب الأهالي والجمهور، وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الثالثة بحضور أكثر من 145 ألف زائر حتى الآن، مشيرة إلى أن المهرجان سيشهد خلال الشهر الفضيل فعاليات تُسهم في ترسيخ التقارب والتلاحم بين الأسر والأهالي، لاسيما وأنها تعكس الروح الفريدة التي يتميز بها الشهر الكريم.

وقالت: «نهدف من خلال تمديد المهرجان بالتعاون مع بلدية دبي وصندوق الفرجان إلى تعزيز القيم الإسلامية خلال شهر رمضان الفضيل؛ إذ يُسلّط المهرجان الضوء على الهوية الوطنية والموروث الشعبي، ويدعم أصحاب المشاريع الناشئة، ويبرز المواهب المتنوعة لتعزيز جودة الحياة في دبي، بما يجعل منه تجربة مجتمعية متكاملة ومنصة تشاركية تعكس روح دبي وقيمها».

فعاليات رمضانية مميزة

وذكرت علياء الشملان، أنه من المقرر أن يستأنف المهرجان فعالياته في حديقة مشرف الوطنية بدءًا من يوم 13 مارس الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته، حيث يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات المرتبطة بالشهر الفضيل، ومنها فعالية «بوطبيلة بين الفرجان»، التي تتضمن استعادة الطقوس الرمضانية من خلال جولات داخل المهرجان بهدف المحافظة على الموروث الشعبي، وربط الجيل الجديد بذكريات الماضي التي كانت تميّز احتفالات دولة الإمارات بشهر رمضان.

وأضافت: «يتضمن المهرجان كذلك (فطور رمضان)، والذي نحرص من خلاله على جَمع الأهالي والأسر من أبناء دبي سوياً في فطور واحد سيتم خلاله تقديم أطعمة تقليدية، بما يعكس رؤية فرجان دبي الهادفة إلى تقوية الترابط المجتمعي بين المواطنين، وتنمية روح المبادرة، وترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية».

ومن المتوقع أن يجذب المهرجان المزيد من الزوار بما يتضمنه من فعاليات ومسابقات ذات طابع ترفيهي تجمع أبناء دبي سوياً تحت مظلة واحدة.

ويأتي نجاح مهرجان الفرجان بدعم من نخبة من المؤسسات والجهات الرائدة في دبي، التي أسهمت من خلال رعايتها في تحقيق رؤية المهرجان الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم رواد الأعمال، وتمكين المشاريع الناشئة إذ يعتبر صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى بلدية دبي، وحدائق دبي، كرعاة رسميين للمهرجان، فضلاً عن رعاة رئيسيين للمهرجان أسهموا في دعم المشاريع الصغيرة مثل هيئة تنمية المجتمع بصفتها الراعي المجتمعي بما تقدمه من دعم للأسر المنتجة وبرامج التفاعل المجتمعي التي تعزز الترابط بين الأفراد داخل الفرجان، و«إسعاد» الراعي الاستراتيجي، إلى جانب «غرف دبي»، و«مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر»، و«شرطة دبي»، و«باركن»، و«هيئة الطرق والمواصلات»؛ الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي المحلي لإمارة دبي.