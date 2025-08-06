محمد بن راشد يطّلع على عرض حي للروبوت G1.. ما قصة هذا الابتكار التقني؟

تقدم روبوت إلى مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال لقاء سموه جمعاً من الأعيان والوزراء ورجال الأعمال، في مجلس "المضيف" بدار الاتحاد بدبي. وفي بداية العرض، لوّح الروبوت ذراعه للحضور وتقدم باتجاه سموه. فما قصة هذا الروبوت في مجلس "المضيف"؟

خلال اللقاء اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على عرضٍ حيّ للروبوت الجديد Unitree G1 من مختبرات دبي للمستقبل، قدّمه كل من الدكتور أحمد العطار، مهندس روبوتات أول، والمهندسة ميثاء القايدي، مهندسة روبوتات.

يُعد الروبوت جزءاً من منظومة الابتكار التقني المتقدمة التابعة لمتحف المستقبل، ويتميّز بوزنه الخفيف، وقدرته العالية على التوازن، وإمكانية المشي والجري بانسيابية تحاكي الحركة البشرية. ويجسّد الروبوت G1 الجيل الجديد من التطورات في هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وسيتم استخدام الروبوت ضمن العروض التفاعلية الدائمة في متحف المستقبل، حيث سيلعب دوراً في استقبال الزوار وتعريفهم بأحدث ما توصّلت إليه تقنيات الروبوتات على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام دبي المستمر بتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز موقعها الريادي في استشراف المستقبل.

وروبوت Unitree G1 نموذج روبوت بشري منخفض التكلفة. يبلغ طول الروبوت حوالي 1.27 إلى 1.32 متر ويزن نحو 35 كيلوجراما مع البطارية، ويمكن طيه إلى حجم صغير نسبيا لتسهيل نقله.

يتمتع الروبوت بقدرات حركية مميزة، إذ يمكنه المشي بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الساعة (نحو 2 متر في الثانية) والقفز قفزة ثابتة بطول يصل إلى 1.4 متر، وهي من بين الأطول بالنسبة لروبوتات هذا الحجم.