بلدية دبي و«تنمية المجتمع» تطلقان مبادرة لتعزيز سلامة أنظمة مياه منازل كبار المواطنين

أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع مبادرة «مياه آمنة لمجتمع صحي»، الرامية إلى تعزيز سلامة أنظمة المياه في منازل وفلل كبار المواطنين في 10 مناطق مختلفة بإمارة دبي، وذلك تزامناً مع إعلان سنة 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، والذي يُجسد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وترسيخاً لقيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة.

وتبرز المبادرة حرص بلدية دبي - في تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع - على تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع من الأخطار المحتملة، إضافةً إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع المجتمع ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية لتحقيق مستقبل أكثر أماناً واستدامة وجودة للحياة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 42 منزلاً وفيلا لكبار المواطنين، وذلك لتقييم سلامة أنظمة المياه المنزلية فيها، وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجَودة وفق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي.

إلى جانب ذلك، تتضمن المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية بغرض التقييم الفني الهندسي والتخصصي لتلك الأنظمة مع سحب عينات من المياه وتحليلها في مختبر دبي المركزي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وتدابير سريعة وفعّالة، بالتعاون مع بعض المؤسسات المتخصصة في معالجة أنظمة المياه.

كما ستنفذ ورش توعية في مجالس دبي، وذلك لنشر الوعي بأهمية سلامة وجَودة المياه ومدى تأثيرها في الصحة العامة.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المديرة التنفيذية لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «تؤكد هذه المبادرة التزام بلدية دبي ضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، والوصول إلى مستويات متقدمة من الحماية والوقاية الاستباقية التي تعزز جودة حياة الناس ورفاهيتهم، وتدعم بناء منظومة صحية مستدامة.

ونتطلع إلى تحقيق أهداف هذه المبادرة، ونشر الوعي بأهمية جَودة المياه للصحة العامة، وتقديم معلومات وإرشادات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز سلامة الأفراد والمجتمع بأسره».

وأشارت الدكتورة نسيم، إلى أن الفحوص الدورية للمياه المنزلية تسهم في ضمان جَودة وسلامة المياه عبر التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والبكتيرية التي تؤثر في صحة المجتمع، ما يقلل من أخطار الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث أنظمة المياه.

وقال مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع: «تأتي هذه المبادرة ضمن عام المجتمع 2025 وجهود هيئة تنمية المجتمع لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وضمان سلامتهم في مختلف الجوانب، وتشكل سلامة المياه في المنازل عاملاً أساسياً في الحفاظ على صحتهم وراحتهم اليومية.

ويبرز تعاوننا مع بلدية دبي التزامنا توفير بيئة آمنة ومستدامة لكبار المواطنين، عبر إجراءات استباقية تضمن توافق أنظمة المياه المنزلية مع أعلى معايير الجودة. كما أن التوعية بدور الصيانة الدورية والتأكد من جودة المياه تسهم في تعزيز الوقاية وتقليل الأخطار الصحية، ما يؤثر إيجاباً في حياة كبار المواطنين ورفاههم. ونؤمن بأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز البيئة الداعمة للمحافظة على صحة كبار المواطنين وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم».

ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى تبني الممارسات المستدامة واتباع الإرشادات التي تحافظ على سلامة وجودة أنظمة المياه في المنازل، عبر تطهير وتنظيف الخزانات وجميع أنظمة المياه كل 6 أشهر على الأقل من قبل شركات معتمدة من بلدية دبي، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة المياه لضمان كفاءتها ومنع تراكم الملوثات، وتفريغ المياه الراكدة لتقليل فرص نمو البكتيريا وضمان سلامة وجودة المياه.