«التوطين» تبحث التعاون مع جمعية الصحفيين

استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وفداً من جمعية الصحفيين الإماراتية برئاسة فضيلة المعيني رئيسة الجمعية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي وتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية.

وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور بدور الجمعية في دعم ورعاية الكوادر الإماراتية للانخراط في العمل الصحفي، وبالتالي الإسهام في النهوض بمهنة الصحافة الوطنية التي تشهد تطوراً كبيراً .

وأكد معاليه أن الوزارة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية سوق العمل الإماراتي بأن يكون ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات.

وقدمت فضيلة المعيني نبذة عن الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة الصحافة والصحفيين.