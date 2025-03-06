«كهرباء دبي» تكرم 231 موظفاً بجوائز «نجوم ديوا»

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 231 من موظفي وموظفات الهيئة بجوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز عن النصف الثاني من سنة 2024، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز تنافسية الهيئة وترسيخ مكانتها الرائدة في مختلف المجالات.

وأشاد معالي سعيد الطاير بالموظفين المتميزين الذين أبدعوا وتميزوا وأسهموا بجهودهم المخلصة في تعزيز مكانة الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدمية على مستوى العالم، مؤكداً أن التميز ليس هدفاً تسعى إليه الهيئة فحسب، وإنما أيضاً نهج راسخ وأساس متين لتحقيق رؤيتها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.

وأضاف معالي الطاير: لقد أرست القيادة الرشيدة، معايير التميز في العمل الحكومي وفق رؤية استشرافية قائمة على الابتكار والاستعداد للمستقبل، تلك الرؤية التي ترتكز على جودة الأداء والارتقاء بالخدمات، جعلت من حكومة دبي معياراً عالمياً في التميز الحكومي، وعززت ريادتها في تطوير الخدمات وسرعة تقديمها، بما يسهم في تسهيل حياة الناس وتحسين جودة حياتهم.

عمل دؤوب

وأوضح أن ما تمّ إنجازه من تطوّر وتقدّم في مختلف الميادين ثمرة المثابرة والعمل الدؤوب لتحقيق طموحات شعبنا وتطلّعاته، ولنكون الأفضل عن جدارة، إذ تعتمد الهيئة مفهوم التميز المستدام منهجية راسخة في جميع مجالات خدماتنا وأنشطتنا، ولدينا استراتيجيات واضحة وخريطة طريق تضمن لنا المزيد من التقدم والتطور في مختلف المجالات.

وأشار معالي الطاير إلى أن جوائز «نجوم ديوا» جزءٌ من استراتيجية الهيئة للاستثمار في كوادرها البشرية الذين تعدهم العامل الأساسي في النجاح. وتبرز الجوائز التزام الهيئة توفير بيئة عمل محفزة ومملوءة بالفرص التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحفيز إبداعاتهم، فالإبداع والابتكار هما الأساس الذي يؤدي إلى تحقيق الإنجازات المتميزة على المستويات كافة.

مسيرة التفوق

واختتم معالي الطاير كلمته مخاطباً الموظفين الفائزين: «نرى أثر جهودكم وإسهاماتكم المتميزة في الريادة العالمية للهيئة في مختلف المجالات، وإذ نحتفل بإنجازاتكم في النصف الثاني من سنة 2024، أدعوكم إلى الاستمرار في مسيرة التفوق، وأن تكونوا سفراء لنشر ثقافة التميز بين زملائكم. كما أحث جميع موظفي الهيئة على استلهام النجاحات التي حققتموها، والسير على خطاكم لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات المتميزة على المستويين الشخصي والمؤسسي».

وبمناسبة حصول الهيئة على نسبة 97.01 % في نتائج دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2024، كرّم معالي سعيد الطاير فريق العمل في الهيئة على هذا الإنجاز.

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والتنافس الإيجابي بين موظفي وقطاعات الهيئة، وتستند إلى أعلى المعايير العالمية ومن ذلك معايير برنامج دبي للتميز الحكومي.