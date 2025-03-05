"براند دبي" و"فرجان دبي" يطلقان مسابقة "بيوت دبي في رمضان" بجوائز مالية وعينية قيّمة

في إطار حملة "رمضان في دبي" التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، برعاية وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة "فرجان دبي"، مسابقة "بيوت دبي في رمضان" لاختيار "أجمل بيت في رمضان" من ناحية التزيين والإضاءات المثبتة على واجهات البيوت في شتى أنحاء دبي وضمن مختلف أحيائها خلال الشهر الفضيل.

وستمنح المسابقة، التي تدعم في مضمونها أهداف "عام المجتمع"، جوائز ماليّة وعينيّة قيمة لأجمل عشرة بيوت، بواقع 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و60 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، فيما سيفوز البيت الذي سيحل في المركز الثالث بجائزة قدرها 40 ألف درهم، وذلك إضافة إلى سبعة جوائز، تشمل كلٌ منها تذكرتيّ سفر للقيام برحلة العُمرة.

وبمناسبة إطلاق المسابقة، أعربت شيماء السويدي، مدير "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اعتزازها بالتعاون المثمر والنموذجي مع مؤسسة "فرجان دبي" في إطار حملة رمضان في دبي، وتقديرها لكل ما تقدمه المؤسسة من مبادرات وتقوم به من مشاريع، تأكيداً على دورها الرائد في مجال الأنشطة المجتمعية، وقالت: الحملة تنسجم مع إعلان القيادة الرشيدة عام 2025 "عام المجتمع"، حيث تعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي، وتعزز القيم الإنسانية التي تُميز مجتمع دبي، من خلال مبادرات تحتفي بروح الشهر الفضيل وتدعم التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وأضافت "مبادرات حملة رمضان في دبي بشكل عام هدفها توحيد الجهود لإبراز المدينة في أبهى حُلة احتفاءً بالشهر الفضيل.. دبي مدينة ارتبط اسمها بالإبداع وهو ما يظهر بوضوح في مختلف المناسبات، ويسعدنا التعاون مع مؤسسة فرجان دبي في سياق هذه المبادرة المجتمعية الشاملة".

وقالت شيماء السويدي: "شهر رمضان مناسبة جليلة تتفرد بقيم وعادات وتقاليد ارتبطت بروحانيات الشهر الفضيل، حيث تبادر البيوت إلى تزيين واجهاتها احتفاءً بمَقدِمه، والفكرة من المسابقة هي تحفيز أكبر عدد ممكن من بيوت دبي على المشاركة في هذا التقليد المجتمعي الأصيل، وندعو الجميع للمشاركة لتتألق دبي بزينتها وأضوائها على مدار الشهر الكريم".

وتقوم فكرة المسابقة على عدة معايير هي:

• أن تكون المشاركات من امارة دبي.

• يتم تزيين الواجهات الامامية بالإضاءة وعناصر الزينة المتنوعة، مع إمكانية استخدام شعار "رمضان في دبي" في التزيين

• التوثيق عن طريق فيديو يحاكي "عام المجتمع" من خلال تصوير الزينة بطريقة إبداعية

• يُرفع الفيديو على الحساب الخاص بالمشارك على" الانستقرام" بشرط أن يكون الحساب عام

• إضافة "منشن" لحسابي براند دبي @branddubai و فرجان دبي @ferjan.dubai

• استخدام "الهاشتاق" #بيوت_دبي_في_رمضان2025

• سيكون آخر موعد لتلقي المشاركات هو 21 مارس الحالي

من جانبها أكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، اعتزاز المؤسسة بالمشاركة ضمن حملة "رمضان في دبي" والتي تأتي متطابقة مع ما تهدف إليه المؤسسة من إحياء القيم المجتمعية الأصيلة وتعزيزها بين أفراد مجتمع، وتأكيد استدامتها، وقالت: "مسابقة "بيوت دبي في رمضان" هدفها تأكيد المشاركة في المظاهر الاحتفالية بالشهر الفضيل، لاسيما مع إعلان القيادة الرشيدة تخصيص العام 2025 ليكون "عام المجتمع"، إذ نسعى من خلال الحملة والمسابقة إلى ترسيخ التقاليد الإماراتية الأصيلة في هذه المناسبة بكل ما يميزها من روحانيات وعادات وتقاليد نسعى إلى استدامتها وتناقلها بين الأجيال".

من جانبها، قالت سارة مرداس عضو فريق عمل حملة "رمضان في دبي" "تُجسّد مسابقة "بيوت دبي في رمضان" روح التلاحم المجتمعي وتعكس الأجواء الرمضانية المميزة في مختلف أحياء دبي. تأتي هذه المبادرة ضمن حملة "رمضان في دبي"، بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم بطريقة إبداعية تعكس القيم الثقافية والتراثية لدبي. وأضافت "نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة "فرجان دبي" في إطلاق هذه المسابقة، التي تهدف إلى تشجيع سكان دبي على إبراز إبداعاتهم في تزيين منازلهم بالإضاءات والزخارف الرمضانية، مما يسهم في نشر أجواء الفرح والبهجة بين أفراد المجتمع. إننا نتطلع إلى رؤية الإبداعات المميزة التي ستضفي مزيدا من التألق على أحياء دبي خلال الشهر الفضيل.".

وسيتم اختيار الفائزين عن طريق لجنة تحكيم لانتقاء أفضل زينة وأكثرها إبداعاً، حيث سيراعى في المسابقة ألا يكون اثنان من الفائزين من منطقة واحدة في دبي، تأكيداً لتوازن الفرص وتحفيز الجميع على الإمعان في الابتكار والإبداع في زينة البيت. ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بالجوائز المشار إليها قرابة نهاية شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن حملة "رمضان في دبي" قد انطلقت في نسختها الثانية مع بداية الشهر الكريم بإشراف براند دبي وبالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة النطاق، وتهدف الحملة إلى تنسيق المظاهر الاحتفالية في دبي وتأكيد ظهور المدينة في أجمل صورة في هذه المناسبة السنوية الجليلة.