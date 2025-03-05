تأهيل 100 موظف بدبي في إدارة وتحليل المواهب

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إس إتش إل» لإطلاق برنامج تدريبي متقدم يستهدف تأهيل 100 موظف من كوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بهدف تطوير مهاراتهم في إدارة وتحليل المواهب، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت منى بوحميد المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير الكوادر الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقالت: إن هذا التعاون يعكس التزام الدائرة بتزويد موظفي الموارد البشرية بالمهارات المتقدمة، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على استقطاب وإدارة المواهب بكفاءة، ودعم رؤية دبي الطموحة للتميز الحكومي. وأكدت شركة «إس إتش إل»، التزامها بتقديم خبراتها في مجال إدارة المواهب، مستندةً إلى أكثر من 40 عاماً من الأبحاث العلمية والتجارب المكثفة ودراسات التحقق القوية.