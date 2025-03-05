منصور العور عضواً استشارياً بمعهد الأمم المتحدة للتدريب

انضم الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى المجلس الاستشاري لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار» بناء على دعوة رسمية موجهة إليه من قبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمعهد التدريب والبحث (يونيتار)، نيخيل سيث، بالنيابة عن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

وجاءت دعوة الأمين العام المساعد في رسالة وجهها إلى الدكتور العور للانضمام لعضوية المجلس الاستشاري نظراً لدوره الريادي وخبراته الواسعة في التعليم العالي، مؤكداً الثقة أن مساهماته سيكون لها الأثر الكبير في تمكين المجلس من النهوض بمسؤولياته والقيام بدوره المنشود.

وأشاد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، باختيار الدكتور منصور العور، عضواً في المجلس الاستشاري لمعهد الأمم المتحدة للتدريب، مؤكداً أن هذا الاختيار يؤكد المكانة العالمية التي حققتها جامعة حمدان بن محمد الذكية بين المؤسسات الأكاديمية، وكذلك احتضان الجامعة للكفاءات الأكاديمية.

وأعرب الدكتور منصور العور عن شعوره بالسعادة أن تتاح له هذه الفرصة للعمل على تحقيق أهداف المجلس، مشيراً إلى أن «التعاون بين الأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية وصانعي السياسات أمر ضروري لإحداث التغيير المنشود على نطاق عالمي».

وأضاف: الدعوة تأتي انعكاساً للثقة والتقدير اللذين اكتسبتهما جامعة حمدان بن محمد الذكية كمركز للجودة والتميز والابتكار في التعليم العالي.

وقال ربيع الحداد، مدير شعبة الدبلوماسية متعددة الأطراف في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، إن الدكتور منصور كان ولا يزال يقود إحدى المؤسسات التعليمية المتميزة بالابتكار والجودة في التعليم، ولديه خبرات قيادية حظيت باعتراف عالمي، وإن عضويته ستسهم في تعزيز الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للمجلس، مما يساعده على تنفيذ سياساته، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يعمل المجلس الاستشاري كهيئة استراتيجية مكلفة بتوفير التوجيه والقيادة لضمان أداء المسؤوليات الموكلة إليه بفعالية، ويؤدي أعضاء المجلس أدوارهم في تطوير المبادرات، مع التركيز على أنشطة بناء المهارات.

ويتميز المعهد، بوصفه الذراع التدريبية للأمم المتحدة، بخبرة امتدت على مدى عقود في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة.