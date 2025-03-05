«دبي للمستقبل» تستقطب الشركات بأوروبا لاختبار تقنياتها عبر «ساندبوكس دبي»

وقعت «مؤسسة دبي للمستقبل» اتفاقية شراكة مع «مركز هامبورغ للذكاء الاصطناعي» في ألمانيا، بهدف تشجيع أبرز الشركات والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا على اختبار تقنياتهم الجديدة ضمن البيئة التنظيمية والاختبارية الحيوية التي يوفرها «ساندبوكس دبي»، بما يعزز موقع دبي كمركز عالمي لتطوير استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الإيجابي على التنمية والتقدم الإنساني. وتعتبر هذه الشراكة أولى الشراكات العالمية لـ«ساندبوكس دبي» والتي تعتبر منصة مركزية مبتكرة لدراسة التشريعات واللوائح التنظيمية في دبي وتحسين جاهزيتها المستقبل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يسهم بدعم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنظمة العمل وتبني الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

وقد اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً إطلاق «ساندبوكس دبي» ضمن مشاريع أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وحول هذه الشراكة، قال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نهدف من خلال هذه الشراكة مع مركز هامبورغ للذكاء الاصطناعي لتعريف الأسواق العالمية بمبادرة «ساندبوكس دبي»، وتفعيل التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دعم المواهب وأصحاب الأفكار الإبداعية، وتشجيع الشركات على تطوير منتجات وخدمات جديدة في دبي بما يرسّخ مكانتها كمنصة عالمية ووجهة مفضلة للشركات والمواهب لتطوير التقنيات التي تصمم المستقبل».

من جهته، قال ألويس كرتيل، الرئيس التنفيذي لمركز الذكاء الاصطناعي في هامبورغ: «هذه الشراكة ستسهم بفتح آفاق جديدة للشراكات العالمية بين الشركات والمؤسسات وتسريع تطوير التقنيات المتقدمة في الأسواق. وستوفر هذه الشراكة منصة للمبتكرين ورواد الأعمال وصناع القرار في كلا البلدين لتبادل المعرفة والخبرات حول تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات تجريبية منظمة. كما ستعزز التعاون ضمن منظومة الابتكار، ومشاريع نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات من خلال مبادرات تعلّم مشتركة. وهذا بدوره سيقوي الروابط بين اثنين من أهم مراكز الابتكار في العالم».