كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدعم تطوير الكفاءات في الكويت

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامج الإدارة الحكومية «التمكين والتأهيل لتعزيز الأداء الحكومي» لموظفي وزارة المالية بدولة الكويت. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الحكومية لتمكينها من تبني أفضل الممارسات الإدارية المعاصرة، وتعزيز مهارات القيادة والابتكار بما يتماشى مع تطلعات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.

وأقيم البرنامج في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سيتي ووك، بمشاركة 25 موظفاً، وبمعدل 25 ساعة تدريبية على مدار 5 أيام، بهدف تطبيق استراتيجيات متقدمة تسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

وضم البرنامج خمسة محاور هي الإدارة العامة الحديثة، وإدارة رأس المال البشري، والتميز المؤسسي الحكومي، وإدارة التغيير في المؤسسات، والزيارات الميدانية إلى دائرة المالية بدبي ومتحف المستقبل.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «نلتزم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتطوير القيادات الحكومية في المنطقة، مستندين إلى أفضل الممارسات العالمية والابتكارات المحلية».

وأضاف: «نسعى دائماً لتعزيز الكفاءات الحكومية عبر برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تمكين الحكومات من مواجهة التحديات المستقبلية بمرونة واحترافية. فخورون بالشراكات المثمرة التي نحققها مع مختلف الجهات الإقليمية، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون لإحداث تحول إيجابي ومستدام في الأداء الحكومي».

وتُكرّس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جهودها لتطوير الكفاءات الحكومية من خلال تقديم برامج تعليمية مبتكرة تعزز من قدرات العاملين في القطاع الحكومي. ويعد برنامج الإدارة الحكومية «التمكين والتأهيل لتعزيز الأداء الحكومي» نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث تم تصميمه وفق أحدث الأساليب التعليمية التي تدمج بين المعرفة الأكاديمية العميقة والخبرة العملية التنفيذية.

وقد تم تنفيذ البرنامج على يد نخبة من الأكاديميين والخبراء في الكلية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات القادة الحكوميين وتساعدهم على مواجهة التحديات المتغيرة بكفاءة ومرونة.