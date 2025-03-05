عمر الدرعي يدعو جميع مكونات المجتمع إلى الإسهام في «وقف الأب»

دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جميع مكونات المجتمع من أفرادٍ ومؤسسات وشركات، إلى الإسهام في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات عبر إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وحثهم على المشاركة في هذه الحملة النبيلة، التي تفتح الباب واسعاً أمام الجميع للإسهام في ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي يقوم به الآباء بدولة الإمارات في توفير مناخٍ أسري مشجع وداعمٍ لصحة جميع أفراد المجتمع.

اليد الحانية

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي: تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص هذا العام عاماً للمجتمع، وتحت شعار «يداً بيد»، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق حملة «وقف الأب»، التي تستهدف تكريم الآباء بإتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: ما أجمل أن نستذكر في هذا الشهر الكريم، وبهذا الشعار «يداً بيد»، تلك اليد الحانية التي أخذت بأيدينا نحو كل تميز، إنها يد الأب التي ما فتئت ممدودة بالخير، والحنان والدعاء لأبنائها، إنها يد الأب التي أنارت لنا الدروب، ودفعت عنا الخطوب، إنها يد الأب التي تصمم المستقبل، وترسم المجد، وتخط النجاح، وتشير إلى كل ابن، وإلى كل خير وأمان.

وتابع الدكتور الدرعي: «إنه الأب عمود المجتمع، ونواة الأسرة، والملهم والمعلم والمربي، وهو الذي يسهر كي ننام، وهو الذي يكدح لنرتاح، وهو الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: «الوالد أوسط أبواب الجنة»، أي أعلاها وأفضلها، ووقف الأب، أيها الابن، أعظم عرفانٍ تقدمه لجميله، وأسمى ما تجسد البر له، كيف لا وهو الذي رباك لتكون ولداً صالحاً تدعو له؟ أفلا تقابل عطاءه بعطائك؟ وقف الأب دِينٌ ودَين، ووفاءٌ ودعاء، وعطاءٌ غير منقطع، تقبل الله من الأبناء وقفهم لآبائهم، وكتب لهم أجورهم».

قنوات الإسهام

وتواصل حملة «وقف الأب» استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسة، وهي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام عبر التحويل المصرفي لحساب الحملة (020340003518492868201 IBAN Number: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «وقف الأب» إمكان الإسهام بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS بإرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو بإنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.