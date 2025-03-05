عمر الدرعي يدعو جميع مكونات المجتمع إلى الإسهام في «وقف الأب»

دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جميع مكونات المجتمع من أفرادٍ ومؤسسات وشركات، إلى الإسهام في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات عبر إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
وحثهم على المشاركة في هذه الحملة النبيلة، التي تفتح الباب واسعاً أمام الجميع للإسهام في ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي يقوم به الآباء بدولة الإمارات في توفير مناخٍ أسري مشجع وداعمٍ لصحة جميع أفراد المجتمع.
اليد الحانية
وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي: تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص هذا العام عاماً للمجتمع، وتحت شعار «يداً بيد»، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق حملة «وقف الأب»، التي تستهدف تكريم الآباء بإتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: ما أجمل أن نستذكر في هذا الشهر الكريم، وبهذا الشعار «يداً بيد»، تلك اليد الحانية التي أخذت بأيدينا نحو كل تميز، إنها يد الأب التي ما فتئت ممدودة بالخير، والحنان والدعاء لأبنائها، إنها يد الأب التي أنارت لنا الدروب، ودفعت عنا الخطوب، إنها يد الأب التي تصمم المستقبل، وترسم المجد، وتخط النجاح، وتشير إلى كل ابن، وإلى كل خير وأمان.
وتابع الدكتور الدرعي: «إنه الأب عمود المجتمع، ونواة الأسرة، والملهم والمعلم والمربي، وهو الذي يسهر كي ننام، وهو الذي يكدح لنرتاح، وهو الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: «الوالد أوسط أبواب الجنة»، أي أعلاها وأفضلها، ووقف الأب، أيها الابن، أعظم عرفانٍ تقدمه لجميله، وأسمى ما تجسد البر له، كيف لا وهو الذي رباك لتكون ولداً صالحاً تدعو له؟ أفلا تقابل عطاءه بعطائك؟ وقف الأب دِينٌ ودَين، ووفاءٌ ودعاء، وعطاءٌ غير منقطع، تقبل الله من الأبناء وقفهم لآبائهم، وكتب لهم أجورهم».
قنوات الإسهام
وتواصل حملة «وقف الأب» استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسة، وهي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام عبر التحويل المصرفي لحساب الحملة (020340003518492868201 IBAN Number: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.
وتتيح حملة «وقف الأب» إمكان الإسهام بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS بإرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.
كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو بإنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.