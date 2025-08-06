بلدية دبي تدعم «ثلاجة الفريج» لترسيخ التكافل المجتمعي ومساندة العمال

شاركت بلدية دبي، ضمن جهود النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، التي أطلقتها «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع «سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام».

وذلك دعماً للحملة الهادفة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف، وتعزيز سلامتهم في مواقع العمل.

وبحضور المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، شارك فريق البلدية بتوزيع عبوات المياه والعصائر والمثلجات على العمال، انطلاقاً من الدور الكبير، الذي تقوم به بلدية دبي في دعم المبادرات المجتمعية المتميزة، التي تعكس روح التكاتف والتضامن الإنساني، التي تميز المجتمع الإماراتي.

وأكد المهندس مروان بن غليطة أن الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» تعتبر مبادرة ملهمة لما تحمله من أهداف استراتيجية في ترسيخ قيم التراحم والترابط وتوحيد الجهود.

حيث تقدم نموذجاً محفزاً لحشد مشاركة المجتمع بأفراده ومؤسساته في سبيل دعم العمال في هذا الوقت من الصيف، وتقديم رسالة شكر وتقدير لهم من المجتمع لجهودهم في التنمية.

وقال بن غليطة: «تسرنا هذه المشاركة في الحملة، التي تنطلق من القيم الأصيلة، التي تتميز بها دولة الإمارات، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في حشد الجهود لمساندة فئة العمال، الذين يبذلون جهوداً كبيرة في مختلف مواقع العمل، خلال أشهر الصيف، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تقديرهم وإيمانها بدورهم الكبير في جهود التنمية والازدهار وعطائهم المتواصل».

وأضاف أن مساندة هذه الحملة لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية إضافة إلى ما تؤكده من فرادة النموذج الإماراتي في التعاون والتكافل، والشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لدعم المبادرات المجتمعية، فإنها تعمل أيضاً على ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تحتضن الإنسانية بكل صورها، مؤكداً التزام بلدية دبي بدعم المبادرات المجتمعية، بما يعزز قدرة هذه المبادرات على تحقيق مستهدفاتها، ويعطيها زخماً أكبر للارتقاء بأهدافها مستقبلاً.

حيث نهدف من خلال هذا الدعم إلى تقديم مثال واضح على أهمية المسؤولية المجتمعية، والالتزام بدعم المبادرات النوعية، بما يحفز مزيداً من العطاء، ويشجع على مواصلة الجهود في مبادرات أكبر وأكثر شمولية.

مسؤولية مجتمعية

وتجسد الحملة مساعي «فرجان دبي» في تعزيز التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم.

وتعد «فرجان دبي» مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي، وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة.

وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية، لخلق حراك مجتمعي، يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

مروان بن غليطة:

مشاركتنا في دعم الحملة تنطلق من جهودنا في تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة