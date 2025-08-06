«أوقاف دبي» تنجز مشروع وقف متاجر الورقاء بـ 12 مليون درهم

وكانت المؤسسة أطلقت المشروع في منتصف العام الماضي، ويتكون من متاجر استثمارية لخدمة سكان الورقاء، ويأتي ضمن خطط أوقاف دبي لتوسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي وتعزيز دور الوقف في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام. وبحسب المؤسسة فإن عملية استثمار وتأجير المحلات التجارية قد بدأت وفق السياسات المعمول بها.
وقال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن المشروعات الوقفية التي تنفذها المؤسسة تساهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوصفها جزءاً أساسياً من استراتيجيتها المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة بدبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية.
وأجندة دبي الاقتصادية 33، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة في الإمارة.