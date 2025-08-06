«أوقاف دبي» تنجز مشروع وقف متاجر الورقاء بـ 12 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع متاجر الورقاء، الذي يخصص ريعه لوقف عموم المساجد في إمارة دبي، في إطار حملة «أوقاف المساجد»، التي تهدف لدعم صندوق أوقاف مساجد الإمارة، وتعزيز التنوع والتكافل المجتمعي للوقف، ودعم العمل الإنساني المستدام، وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

ويتكون الوقف من 8 متاجر أرضية تقام على أرض بمساحة 19600 قدم مربعة، في منطقة الورقاء الأولى، وتبلغ مساحة البناء 6727 قدماً مربعة، بكلفة إجمالية للإنشاء وقيمة الأرض تبلغ 12 مليون درهم.

وكانت المؤسسة أطلقت المشروع في منتصف العام الماضي، ويتكون من متاجر استثمارية لخدمة سكان الورقاء، ويأتي ضمن خطط أوقاف دبي لتوسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي وتعزيز دور الوقف في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام. وبحسب المؤسسة فإن عملية استثمار وتأجير المحلات التجارية قد بدأت وفق السياسات المعمول بها.

وقال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن المشروعات الوقفية التي تنفذها المؤسسة تساهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوصفها جزءاً أساسياً من استراتيجيتها المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة بدبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية.

وأجندة دبي الاقتصادية 33، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة في الإمارة.