اعتماد رؤية التحريات والمباحث الجنائية بدبي 2040

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الرؤية الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 2040، وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خطط استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.

ويأتي ذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي، على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين بها، من خلال رسم الخطط الاستشرافية، وتنفيذ المشاريع الأمنية المستقبلية، لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي.

ووقع الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد حارب محمد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، والعقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالنيابة، بحضور عدد من مدراء الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام.

وأكد العميد حارب الشامسي، أن هذه الرؤية تُعد بمثابة خارطة الطريق تهدف إلى تعزيز جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات المُستقبلية، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة في الحد من الجرائم وتعزيز الأمن والأمان.

من جهته، أوضح العقيد الدكتور حمدان الغسيه، إلى أهمية هذه الرؤية في تعزيز التعاون بين كافة القطاعات الأمنية والاجتماعية، حيث تمثل رؤية شاملة للمستقبل، حيث يتكامل دور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع الجهات الأمنية الأخرى لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أن الرؤية تساعد على الاستشراف الدقيق للنظرة المستقبلية المحتملة، ووضع البدائل والسيناريوهات الاستباقية لتعزيز دور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بهدف العمل على تحقيق أهداف شرطة دبي، لافتاً إلى أن الرؤية تم إعدادها لتواكب خطة دبي الحضرية 2040.

وتابع أن الرؤية لا تقتصر على الخطط الأمنية فحسب بل تهدف إلى تحقيق العمل الاستباقي الأمني أيضاً.