ختام الدورة التدريبية بين شرطة دبي والبحرية الملكية البريطانية

اختتمت شرطة دبي، ممثلة في إدارة أمن المتفجرات، وبالتعاون مع البحرية الملكية البريطانية، دورة تدريبية مُتقدمة للتعامل مع الأجسام المُشتبه بها تحت الماء، واستمرت أسبوعين، وركزت على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تأمين المسطحات المائية والواجهات البحرية والتعامل مع الأخطار.

وشهد حفل التخريج اللواء علي عبدالله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد الخبير خليفة حسن عيسى مدير إدارة أمن المتفجرات، والرائد المهندس حميد سلطان دلموك السويدي، نائب مدير إدارة أمن المتفجرات بالوكالة، إلى جانب المشاركين من البحرية الملكية البريطانية.

واختتم التدريب بتنفيذ سيناريو ميداني مُتقدم على متن الباخرة كوين اليزابيث في ميناء راشد، حيث تم تنفيذ عمليات تفتيش وتأمين بحرية وبمشاركة غواصين ووفق الأساليب المعتمدة، وقد استفاد من هذه الدورة 12 مُختصاً في مجال إبطال المتفجرات ممن اكتسبوا خبرات متقدمة.