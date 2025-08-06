مليونا استفسار أجاب عنها موظف «كهرباء دبي» الافتراضي خلال 2024

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تسجيل موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنية «تشات جي بي تي» نقلة نوعية في الكفاءة والتميز والإنتاجية في مجال الرد على استفسارات المتعاملين، حيث سجل «رمّاس» زيادة قدرها 10 % في عدد الاستفسارات التي أجاب عنها خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وقدّم مليوني إجابة فورية ودقيقة باللغتين العربية والإنجليزية خلال عام 2024. ومنذ إطلاقه عام 2017 حتى نهاية 2024، أجاب «رمّاس» عن أكثر من 11.4 مليون استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل الحكومي في دبي.

ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم. ولدينا بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وبيئة تقنية عالية الكفاءة، مدعومة بشبكات متقدمة، ومراكز بيانات، وأنظمة ذكية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها مدينة رقمية رائدة عالمياً.

ويضمن «رمّاس» تجربة استخدام آمنة وفعالة. وإضافة إلى قدرته على التعلم، يقدم «رمّاس» 11 خدمة إجرائية مثل خدمة «الدفع السهل»، «وعروض متجر ديوا»، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين ومنهم المتعاملون، والمطورون، والموردون، والشركاء، وغيرهم.

وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.

ويتوفر «رمّاس» على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا الذكية» من أمازون، ومنصة «مساعد غوغل»، و«روبوتات الهيئة»، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم 046019999.