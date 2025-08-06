«الموارد البشرية لحكومة دبي» تخرّج وتكرّم موظفين بديوان سمو الحاكم

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن تخريج وتكريم مجموعة من موظفي ديوان سمو الحاكم، ضمن برنامج «تأهيل» لتطوير قيادات الصف الثاني، تقديراً لمشاركتهم وإتمامهم لهذا البرنامج النوعي الذي يجمع بين التطوير السلوكي والتقني والاستراتيجي.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة: «يشكل ديوان سمو الحاكم إحدى الركائز الحيوية في منظومة العمل الحكومي، ويمثل نموذجاً يحتذى به في الريادة المؤسسية».

وأضاف: نحرص، من خلال برنامج «تأهيل»، على تمكين كفاءاتنا الوطنية وإعدادهم للتفوّق والتميّز وترسيخ حضورهم في طليعة قيادات الصف الثاني القادرة على صناعة التغيير وصياغة مستقبل العمل الحكومي في إمارة دبي.

وتابع: نفخر، في الدائرة بما أظهره موظفو ديوان سمو الحاكم من التزام وشغف بالتعلم والابتكار، ونتطلّع لمواصلة دورنا في إطلاق مبادرات تدريبية وتعليمية ترتقي بقدرات الكفاءات الحكومية، وتضمن جاهزيتها الدائمة لقيادة التحولات الكبرى التي تشهدها دبي وتحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وأردف: نرى في هذا البرنامج الفريد استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، حيث يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات 2031، التي تستهدف في جوهرها تطوير المهارات والكفاءات البشرية والارتقاء بالقدرات الوطنية.

وعمدت الدائرة إلى تطوير البرنامج ليمتدّ على مدار ثلاثة أشهر ويشمل محاور متنوعة، منها أساسيات التفكير الاستراتيجي وإدارة عملية التحول وخارطة طريق الذكاء الاصطناعي وأساسيات إدارة التغيير، إلى جانب مشاريع ختامية أتاحت للمشاركين تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف، مثل خطط التعاقب الوظيفي وتحسين رفاهية الموظفين وتعزيز الإنتاجية.