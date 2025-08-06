شرطة دبي تعزز الصحة النفسية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

نظمت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، محاضرتين توعويتين للنزلاء، بهدف تعزيز الصحة النفسية والتفكير الإيجابي لديهم.

وتعزز المحاضرات الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات العقابية والإصلاحية لتأهيل النزلاء ودمجهم كأفراد مُنتجين وفاعلين في المجتمع، من خلال برامج تثقيفية وتوعوية تعزز القيم الإيجابية، وتفتح آفاقاً جديدة أمامهم للبدء من جديد بعد انقضاء فترة محكوميتهم.

وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان «آفاق الأمل... خطواتك نحو السعادة»، قدمتها الدكتورة أمينة الماجد بحضور 24 نزيلاً، وتناولت عدداً من المحاور المهمة، منها كيفية تحديد الأهداف المهنية والشخصية بعد الخروج من مؤسسة العقابية والإصلاحية، وأهمية تعلم مهارات التعامل مع العواطف السلبية، وتجاوز التحديات النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية الدعم الذاتي والاجتماعي في رحلة التغيير الإيجابي.

أما المحاضرة الثانية، فكانت بعنوان «تمارين صغيرة للتحرر من الشعور بالذنب»، وقدمتها عائشة الجابري، بحضور 19 نزيلاً. وناقشت المحاضرة كتاباً يتناول تمارين عملية تساعد الأفراد على التخلص من المشاعر السلبية، إلى جانب التطرق إلى دور القراءة كأداة فعالة للتغيير الإيجابي داخل المؤسسات العقابية، وأهمية تعزيز احترام الذات، وتجنب المقارنات السلبية مع الآخرين، لتعزيز الصحة النفسية والعقلية.

نشاط صيفي

من جهة أخرى، استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، أكثر من 300 عضو مشارك في النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم المقام تحت شعار «صيفنا حلو».

وزار الأعضاء متحف الشرطة، واستمتعوا بأجواء مفعمة بالبهجة والتفاعل المجتمعي بالتعاون مع مجلة خالد المتخصصة للأطفال والصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، وذلك عبر تنفيذ العديد من الفعاليات والورش التفاعلية والفقرات الترفيهية الممتعة، وقد أُقيمت مسابقات متنوعة على مدار 5 أسابيع، إضافة إلى توزيع الهدايا.

تمكين أصحاب الهمم

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن مجلس تمكين أصحاب الهمم يعمل وفقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وبما يدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم مبادرة دبي «مجتمعي... مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

ووجهت فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي بنادي دبي لأصحاب الهمم، الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي التي تولي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، حرصاً منها على تمكينهم لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع، وخاصة أن النشاط الصيفي يعد منصة مهمة لهم لاستثمار أوقات فراغهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف روح الإبداع والتعلم لديهم.