معهد دبي القضائي يدعو للمشاركة في «أبحاث المستقبل»

دعا معهد دبي القضائي الباحثين والقانونيين بمختلف تخصصاتهم إلى تقديم طلبات التسجيل في الدورة الثانية من «مسابقة أبحاث المستقبل» عن فئتي الكتب والبحوث العلمية، وذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل الموافق لـ31 مارس 2025.

وأشار المعهد إلى أنَّ الدورة الثانية من المسابقة تتيح للباحثين القانونيين تعزيز مداركهم المعرفية، والانخراط في تطوير الأطر القانونية والقضائية ضمن واحد من المجالات، لتؤدي بذلك إلى الارتقاء بخبرات الكوادر القانونية وكفاءة المنظومة القضائية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأنموذج رائد في سلاسة الخدمات القضائية وشمولية الإصدارات القانونية وتتضمن المسابقة فئتين هما فئة الكتب المؤلفة من 150 صفحة كحد أقصى، وفئة البحوث العلمية التي لا تتجاوز 60 صفحة.

وتتيح المسابقة للباحثين القانونيين تقديم إسهاماتهم ضمن نطاق أوسع من الإصدارات القانونية، كما تكرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة.

وتغطي «مسابقة أبحاث المستقبل» جملة من المجالات الحيوية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والشركات الناشئة ومجمعات الأعمال.

وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن المسابقة تأتي استمراراً لنهج المعهد في تمكين كوادر القانون، وتعزيز ثقافة التميز في المنظومة القضائية.