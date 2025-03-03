حمدان بن محمد: تحية شكر وعرفان لفرق العمل التي تواصل الليل بالنهار لتبقى بلادنا آمنة

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، طعام الإفطار مع فرق حرس الحدود في منطقة حتا بإمارة دبي، وذلك بعد جولة التقى خلالها عدداً من عناصر دوريات حرس الحدود أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني متبادلاً معهم التهاني بقدوم الشهر الفضيل.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح مفصل من ضباط وأفراد حرس الحدود حول سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل على نفس القدر من العزيمة والتفاني في خدمة الوطن.

وقال سموه: «نتوجه باسم القيادة والمجتمع في دولتنا الحبيبة بتحية شكر لحرس الحدود تقديراً لجهودهم المميزة في تأدية واجبهم الوطني على مدار الساعة بعيداً عن أهلهم وأحبائهم خاصة في هذه الأيام الفضيلة ليشعر الجميع بالأمن والأمان».

وأضاف سموه: «نستذكر مع بداية شهر رمضان كل من يعمل ويقوم بأي واجب وطني أو مهني مهم ليستمر العمل والحياة الطبيعية خلال أوقات الصيام والإفطار... ونقدر جهودهم الكبيرة ودورهم الفاعل ومسؤولياتهم المهمة ولهم كل الشكر من مجتمع وشعب الإمارات».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر منصة «إكس» صوراً لسموه خلال الجولة معلقاً عليها: «خلال إفطاري الرمضاني مع حرس الحدود بمنطقة حتا.. ضباط وأفراد دوريات حرس الحدود مستمرون في أداء أعمالهم في حماية حدودنا، بعيداً عن أهلهم في هذا الشهر الفضيل.. تحية شكر وعرفان وتقدير لجميع فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار لتبقى بلادنا آمنة وتبقى مصالح الناس مستمرة وتبقى الإمارات واحة استقرار وازدهار».