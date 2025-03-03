«دبي الرقمية» تحصل مجدداً على شهادة أفضل بيئة عمل

حصلت «دبي الرقمية» مجدداً على شهادة أفضل بيئة عمل، التي تمنحها المنظمة العالمية Great Place to Work، وفقاً لمعايير عالمية دقيقة تقيس مستوى جودة بيئة العمل ومدى رضا الموظفين عن ثقافة المؤسسة وأسلوب القيادة فيها.

وتعتمد المنظمة العالمية Great Place to Work على بحوث ودراسات متعمقة يتم تحديثها سنوياً، لتحديد المؤسسات التي نجحت في خلق بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالثقة العميقة تجاه إدارتهم، ويفخرون بأدوارهم الوظيفية، ويستمتعون بالتعاون والعمل مع زملائهم.

وقال طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي، راعي مجلس السعادة في «دبي الرقمية»: «التمكين جوهر ثقافتنا المؤسسية، إذ نسعى إلى خلق بيئة يشعر فيها كل موظف بأنه مُمكن وأنه مسؤول عن إحداث أثر إيجابي ضمن بيئة عمل قائمة على التفاعل والتواصل، ما يعزز روح الفريق الواحد الذي يجعلنا جميعاً نحتفل بالنجاحات معاً، ونتحد لمواجهة التحديات وتجاوزها معاً».

هدف واحد

وأضاف: نحن هنا فريق وطني، متنوع في أدواره، ولكنه يعمل بتكامل وتناغم لهدف واحد، وهو دعم التوجهات الاستراتيجية لدبي وتنفيذ رؤى قيادتنا الرشيدة، ففي «دبي الرقمية»، الموظف جزء أساسي من منظومة تسهم بشكل مباشر في تحقيق تطلعات المدينة وأفراد المجتمع، ما يمنحه شعوراً عميقاً بالفخر والانتماء، مشيراً إلى أن إنشاء بيئة عمل تحفز الموظفين على العطاء والإبداع ليس هدفاً داخلياً فحسب، وإنما أيضاً جزء أساسي من نجاح أي مؤسسة، لأن التميز في بيئة العمل ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع ويُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدبي.

إيجابية

وقالت شيماء الزرعوني مديرة إدارة التسويق والاتصال رئيسة مجلس السعادة في «دبي الرقمية»: إن حصول «دبي الرقمية» على هذا الاعتماد الدولي للسنة الثانية على التوالي يؤكد الثقافة الإيجابية التي بناها فريق عمل الهيئة بعناية، والتي ترتكز على التمكين والثقة والتكامل وروح الفريق الواحد.

وإن ما يميز بيئة العمل لدينا ليس فقط الالتزام بالمعايير العالمية، وإنما الأهم من ذلك وجود ثقافة مؤسسية عميقة الجذور تجعل كل فرد في الفريق يشعر بأهميته في موقعه، ومسؤولاً عن تحقيق رؤية «دبي الرقمية».

وهنأ محمد الشاعر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Great Place to Work الشرق الأوسط «دبي الرقمية» على حصولها على شهادة Great Place to Work Middle East للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى التزامها تعزيز بيئة عمل آمنة جسدياً والإسهام بشكل إيجابي في المجتمع وغرس الفخر في الموظفين.