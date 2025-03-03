برامج وأنظمة نوعية في «شرطة ند الشبا»

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن فريق عمل مركز شرطة ند الشبا استطاع خلال الفترة الماضية ابتكار وتطوير برامج وأنظمة وأفكار نوعية عززت الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، الأمر الذي نتج عنه تحقيق نتائج متقدمة في الأداء والكفاءة في كل العمليات الشرطية والأمنية.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء خليل المنصوري على سير العمل في مركز شرطة ند الشبا ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء دكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد محمد عبيد سعيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، والمقدم فيصل صقر المري، نائب مدير مركز شرطة ند الشبا، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

وتفقد اللواء المنصوري، الطابور العام لمرتب مركز شرطة ند الشبا، ثم قام بجولة تضمنت المباني والمرافق التابعة للمركز مثل الثكنات والمرافق الرياضية والقاعات، واطلع على جاهزية الدوريات الأمنية والمركبات والمعدات المستخدمة والأنظمة المطبقة فيها.

واطلع على النتائج التي حققها المركز في مؤشرات الأداء، وأهمها نسبة سرعة الاستجابة والانتقال للبلاغات، كما اطلع على سير العمل في الجانب الإداري والمتعلق بالمورد البشري وأهم ما يقدم له من برامج تدريبية ومبادرات وبرامج السعادة وجاهزية، وبرامج التثقيف والتوعية.

كما اطلع على خطة السعادة الوظيفية والتي ساهمت في تحقيق 99.4% نسبة السعادة الوظيفية خلال العام 2024.

وتقدم اللواء المنصوري بالشكر والتقدير لكل ضباط وضباط صف وأفراد مركز ند الشبا، مثمناً جهودهم المتميزة في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتقدم أفضل الخدمات لهم.