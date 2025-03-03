مليون وجبة إفطار صائم من «دبي الخيرية» في رمضان

أعلنت جمعية دبي الخيرية أنها باشرت، منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، تنفيذ مبادرة «إفطار صائم»، وذلك بتوزيع أكثر من مليون وجبة داخل وخارج الدولة في الشهر الكريم، ما يجسد مشهداً مجتمعياً مشرقاً في دولة الإمارات، تتضافر فيه الجهود والطاقات من قبل مؤسسات القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات العمل الخيري والأفراد.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «إفطار صائم» تعد المبادرة الرئيسة من سلسلة المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي أطلقتها «دبي الخيرية» ضمن أجندة حملتها الرمضانية «يدوم الخير»، بمُستهدفات وطُموحات خيرية وإنسانية واسعة النطاق، وذلك بتوزيع ما يقرب من 25 ألف وجبة يومياً في إمارة دبي، تستهدف مناطق مساكن العمال وذوي الدخل المحدود، وبحصيلة تصل إلى 750 ألف مستفيد في الشهر الكريم، مرشحة للارتفاع مع زيادة تبرعات سفراء الخير، إضافة إلى توزيع 259 ألف وجبة إفطار صائم خارج الدولة في شهر رمضان.

وقال أحمد السويدي: «حصدت مبادرة توفير وجبات الإفطار للصائمين من شرائح العمال وذوي الدخل المحدود، نجاحاً كبيراً وتجاوباً واسعاً من قِبل المتبرعين وسفراء الخير؛ لأنها من الأعمال المحببة لديهم، وقد بدأت الجمعية منذ اليوم الأول من رمضان بتوزيع وجبات الإفطار في 31 موقعاً تنوعت بين باحات المساجد والمساكن العمالية والمناطق التي فيها العمالة في إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع المطابخ التي تم اختيارها والتعاقد معها والتأكيد على مراعاة معايير الصحة والسلامة والجودة كافة.

وأضاف: في إطار تنفيذ مبادرة «إفطار صائم»، قامت الجمعية للعام الثاني على التوالي بالتعاقد مع مجموعة من الأسر الإماراتية المنتجة لتحضير وجبات الإفطار، وتهدف الجمعية من ذلك إلى دمج الأسر الإماراتية المنتجة في الأنشطة المجتمعية، وتعزيز النجاح المتواصل والتكاتف المجتمعي والتعاون في ما بين أفراد هذه الأسر المواطنة عبر منحهم مزيداً من الثقة بقدرتهم على الإسهام الإيجابي في المجتمع، ومساعدتهم على الوصول بمشروعاتهم الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة تقديم خدمات متميزة للناس عبر مشروعات الجمعية.

وأعرب السويدي عن بالغ الشكر والتقدير للمسهِمين من المؤسسات والأفراد في نجاح مشروع «إفطار صائم»، وتوفير هذا الكم من الوجبات لمستحقيها من الصائمين على مدار أيام الشهر الفضيل، داعياً في الوقت ذاته سائر أهل الخير إلى مواصلة إسهاماتهم ودعمهم أملاً بزيادة أعداد الوجبات الموزعة لما لهذا المشروع من الأثر الكبير والثواب العظيم.