مبادرة «شتاؤهم دافئ» تدعم العمال

نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، بالتعاون مع بلدية دبي ومفوضية كشافة دبي، مبادرة «شتاؤهم دافئ» لدعم العمال، ضمن الحملة الوطنية المستدامة «عونك يا حمدان» في موسمها الثالث على التوالي.

وتهدف المبادرة إلى توفير ملابس شتوية ومواد غذائية لـ700 عامل، في خطوة تعزز التكافل الاجتماعي والإنساني، وتسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الدولة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في عام المجتمع، كما شملت المبادرة تقديم فحوصات طبية مجانية للعمال بالتعاون مع المراكز الصحية، حيث أقيمت الفعالية في مفوضية كشافة دبي بمنطقة الراشدية.

وأكد ماهر المريسي، نائب فريق عطاء حمدان التطوعي، أن المبادرة تأتي استكمالاً لمسيرة العطاء والتلاحم المجتمعي التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن دعم العمال وتقديم يد العون لهم هو جزء أساسي من قيم الدولة الراسخة.

وقال: نحن فخورون بتنظيم هذه المبادرة للعام الثالث على التوالي، حيث نؤمن بأن العمل التطوعي يعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية، ويعكس روح التضامن والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع. مثمناً جهود كافة الشركاء والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه الفعالية، ونتطلع إلى استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً، وتحقق رسالة العطاء التي يحملها الفريق.