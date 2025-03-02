«الشؤون الإسلامية» تبحث التعاون الخيري مع «الحبتور»

بحثت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجموعة الحبتور في دبي، التعاون في مجال العمل الخيري وإعلاء القيم المجتمعية والإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة إلى مجموعة الحبتور في دبي، في إطار تحقيق أهداف مبادرة «عام المجتمع».

وأشاد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بجهود الهيئة ومبادراتها التي تعزز ترسيخ العمل الخيري في المجتمع وتحفز على المساهمة فيه، مؤكداً أهمية التعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم الإسلامية.

وشدد على التزام المجموعة بتعزيز التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والاجتماعية ودعم المشاريع الخيرية والإنسانية.

وثمّن معالي الدكتور الدرعي حرص المجموعة على دعم المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية وجهودها الملموسة في هذا المجال.