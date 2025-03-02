سَبَّحَتْ باسمكَ المَجيدِ السمَّاءُ

وتسامتْ باسمك الأسماءُ



يا عظيماً ويا حَليماً وفَرداً

منْ عطاياكَ دامتِ الآلاءُ



سَبَّحتْ باسمكَ الحميدِ البرايا

وتعالىَ إلى عُلاكَ الدُعاءُ



أحَدٌ واحدٌ سميعٌ عليمٌ

كلُّ أمرٍ لَهُ إليكَ انتهاءُ



تَرزقُ الطّيرَ دونَ سعيٍّ وكَدٍّ

باتِّكالٍ بهِ يكونُ النَّماءُ



سَبَّحَ الكونُ كُلّهُ لإلهٍ

واحدٍ واجبٌ عليهِ الثَّناءُ



أنزلَ الكُتُبَ أرسلَ الرُسُلَ أنبا

وهدَى الناسَ آيُهُ والضِّياءُ



حينما تُنْصَبُ الموازينُ يوماً

لحسابٍ بهِ يحينُ اللقَاءُ



عندها نرتَجي منَ اللهِ عفواً

حينَ يأتي مُحَمّدٌ والِّلواءُ



فاجعل المصطفَى شفيعاً وكنْ لي

غافراً ذاك مطلبي والرَّجاءُ