فتاوى وأحكام

ما هي أفضل العبادات التي كان يؤديها النبي، صلى الله عليه وسلم، في رمضان؟

الجواب وبالله التوفيق:

كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، ويختم القرآن، ويكثر من الصدقة، ويحث الصائم على الدعاء، ويحث على إفطار الصائم، وتعجيل الفطور وتأخير السحور، ويحث على العمرة فيها، فإذا دخل في العشر الأواخر من رمضان اعتكف في المسجد واجتهد في العبادة وأيقظ أهله، حيث كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة مطلقاً. والله تعالى أعلم

ما حكم من يصوم شهر رمضان ولا يصلي؟

الجواب وبالله التوفيق:

أما ترك الصلاة، فإن كان لا يصلي إنكاراً لوجوبها فهو كافر لا يقبل منه عمل. وإن كان تركها كسلاً وتهاوناً؛ فإنه يطالب بأدائها، فإن أدّاها قبل خروج وقتها، وهو وقت الثانية التي تجمع إليها، وإلا جرى عليه حكم تارك الصلاة في الإسلام بعد خروج وقتها التي تجمع معه.

وأما مسألة الصيام مع عدم جحود الصلاة فإنه يصحّ منه الصيام ويجزئ، وعليه إثم ترك الصلاة؛ لأن تعلق ذمته بخطاب الشارع في الصلاة غير تعلقها بالصيام فالجهة بينهما منفكة، فيصحّ ما أدّاه ويأثم بما فرط فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي