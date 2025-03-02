40 فعالية في «كهرباء دبي» لتعزيز دور الموظفات في التغيير الإيجابي

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024 أكثر من 40 فعالية مجتمعية ومهنية، لتعزيز دور الموظفات كصانعات للتغيير الإيجابي، ومساعدتهن على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والاجتماعية، ووصلت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة النسائية إلى 96%، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية استقبلت الهيئة 83 خريجة حديثة متدربة، منهن 71 في مجالات الهندسة والمجالات التخصصية الأخرى، في إطار حرصها على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تدعم تنمية المرأة العاملة.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل دعم الإدارة العليا في الهيئة باتت تجربة الهيئة الملهمة في تمكين الموظفات محط إشادة وتقدير على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتلتزم اللجنة النسائية بدعم مساعي الهيئة لتعزيز مساهمة الموظفات في قطاع الطاقة والمياه ومختلف القطاعات الحيوية، وترسيخ تميز الهيئة وريادتها، حيث تسعى اللجنة إلى صقل مهارات الموظفات وخبراتهن، من خلال توفير الفرص الدراسية والدورات التدريبية في مختلف المجالات التخصصية والتنموية وتطوير الذات، إلى جانب إقامة الفعاليات والأنشطة والمقارنات المعيارية».

وبلغ عدد موظفات الهيئة 1939 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 746 موظفة في القطاع الهندسي والفني، بينما تشغل 441 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 84.9% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة 52.4%، وجميعهن حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية.