"طرق دبي" تكرم 2172 سائق أجرة ضمن "سفراء الطريق"

كّرمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي (2172) سائقاً مركبة أجرة في الإمارة، وذلك ضمن مبادرة "سفراء الطريق،" التي تهدف من خلالها تحفيز وتشجيع السائقين الملتزمين بالقوانين والتعليمات وفقاً لمعايير السلوك والنظافة، سواء الشخصية أو الخاصة بالمركبات، بالإضافة إلى التحلي بالمصداقية والأمانة في إعادة المعثورات والمفقودات إلى أصحابها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تحفيز السائقين على تعزيز السمعة المؤسسية وتشجيعهم على تقديم خدمة متميزة للمتعاملين، وتقديراً لمواقفهم ومساعيهم، سواء المتعلقة بالنظافة أو عن سلوكياتهم الحميدة تجاه المتعاملين، والتي تعتبر حافزاً وقدوة لسائقي الهيئة بصورة عامة.

وتفصيلاً، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "شمل التكريم 2172 سائقاً للعام 2024 وحتى النصف الأول من العام الجاري، وقد أسهمت هذه المبادرة في خلق بيئة تنافسية بين السائقين والشركات، لتحقيق أعلى معايير الجودة والريادة في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم للتنقل، مما يعزز جودة الحياة والرفاهية في الإمارة، ويوفر تجربة أكثر راحة وسعادة للجميع ويرفع من مستوى السلامة المرورية والتوعية بها".

وأشاد بهروزيان بالتنافس الكبير بين السائقين بصورة عامة في تقديم نماذج مشرفة، إذ أثنى على الجهود المبذولة من جميع السائقين والتي كان لها بالغ الأثر في تسجيل نموٍّ قياسيٍّ في قطاع النقل العام، وهو ما يعكس التزامها بتوفير حلول نقل موثوقة وفعالة تلبي الطلب المتزايد على وسائل النقل الجماعي.

وأعرب السائقون المكرمون عن امتنانهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، التي تعبّر عن اهتمام الهيئة بسائقيها وتؤكد وحدة التوجهات لاستدامة إسعاد المتعاملين والالتزام بأنظمة الهيئة والقوانين المرورية.