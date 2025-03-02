شرطة دبي: تشجيع الابتكار في العمل يعزز الريادة محلياً وعالمياً

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات حفل تكريم المتميزين في حفل الابتكار السنوي الذي نظمه مركز المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك في مركز البحث والتطوير بحضور مساعدي القائد العام، ومدراء الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط والموظفين.

وأكد الفريق المري حرص كافة القطاعات في شرطة دبي على تشجيع الابتكار في منظومات عملها، بما يحقق أهداف شرطة دبي في تعزيز الريادة والتميز محلياً وعالمياً.

نتائج وإحصائيات

واستمع معاليه خلال الحفل عبر فيديو مُعد بتقنية الذكاء الاصطناعي، إلى شرح حول النتائج والإحصائيات التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مجال الابتكارات والملكية الفكرية، والمُصنفات، والمشاريع المعرفية، ومشاريع التطوير والتحسين، والشراكات، والشهادات العلمية، والجوائز التي أنجزتها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في العمل على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع والاستثمار في الكوادر البشرية.

وكرم معالي الفريق المري، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد لشؤون الإدارة، الفائزين المتميزين على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث فاز قطاع العمليات بفئة أفضل قطاع في مجال الابتكار، وفاز قطاع البحث الجنائي بفئة أفضل نسبة تحسن في الأداء على مستوى القطاعات.

كما كرم معاليه «المشاريع المعرفية» و«المشاريع الابتكارية» في شرطة دبي التي ابتكرتها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في مختلف المجالات سواء الإدارية أو الميدانية أو التقنية وغيرها. وكرم معاليه أيضاً الإدارات العامة ومراكز الشرطة في فئة «أفضل نسبة تحسن في الأداء»، حيث فازت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بها على مستوى الإدارات العامة، فيما فاز بها على مستوى المراكز، مركز شرطة البرشاء. وعن فئة «نسبة مشاركة المُنتسبين في تقديم الأفكار»، فازت بها على مستوى الإدارات العامة، الإدارة العامة للموارد البشرية، وعلى مستوى المراكز، مركز شرطة الرفاعة.

الأفكار المُطبقة

وعن فئة عدد الأفكار المُطبقة، فازت بها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على مستوى الإدارات العامة، أما على مستوى المراكز الشرطية، ففاز بها مركز شرطة المرقبات، في حين نال جائزة «فارس الأفكار» الملازم أول داوود عبدالله الحمادي.