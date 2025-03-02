مدفع شرطة دبي المتنقل «الرحال» في مسجد السطوة الكبير

تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، حددت القيادة موقع تواجد المدفع (الرحال) في اليوم الثاني من الشهر الفضيل في مسجد السطوة الكبير ثم في منطقة المرموم ولمدة يومين.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 8 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد للعقارية «أب تاون مردف»، وبرج خليفة، مؤسسة دبي العقارية «وصل»، وفندق حصن حتا، «سولت كامب» بمنطقة كايت بيتش والفيستفال سيتي. والنوع الثاني المدفع المتنقل (الرحال) والذي سيتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.