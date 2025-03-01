أوبر تطلق «أوبر للمدارس» للطلبة بالتعاون مع طرق دبي

أطلقت أوبر بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة «أوبر للمدارس»، وهي خيار نقل مريح ومُصمم للطلبة (بدءاً من سن 8 سنوات). وتعمل هذه الخدمة الجديدة، والمضمّنة في (حسابات أوبر للشباب)، على تبسيط عمليات التوصيل اليومية، من خلال تنقل مدرسي معقول التكلفة يتيح للأهالي العديد من ميزات الإشراف والأمان المدمجة في الخدمة، وهو ما يسهل على العائلات إدارة جداولها الزمنية المزدحمة.

وتتوفر خدمة أوبر للمدارس حصرياً بين الساعة 6 صباحاً والساعة 6 مساءً، بما يتناسب مع ساعات الدراسة المعتادة، مما يتيح للطلبة الاستفادة من وقتهم في ممارسة الأنشطة الإثرائية.

وتأتي الخدمة الجديدة بعروض ترويجية تصل إلى 35%، حيث تساعد الأهالي على تحقيق وفورات في تكاليف النقل اليومية.

وتتيح خدمة أوبر للمدارس، المضمنة في (حسابات أوبر للشباب)، للأهالي مراقبة كل خطوة من رحلات أطفالهم، ما يضمن لهم راحة البال.

وللاستفادة من الخدمة، لا بد من إنشاء الأهالي (حساباً مخصصاً للشباب) من خلال تطبيق أوبر، وذلك من خلال الضغط على تبويب الحساب، ثم اختيار العائلة والشباب، ودعوة أطفالهم من جهات الاتصال، وبعد إكمال الأطفال لعملية الإعداد الخاصة بالسلامة، يمكنهم البدء بطلب الرحلات من خلال حسابهم المخصص.

ومن خلال التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، صُممت خدمة أوبر للمدارس لتوفير رحلات مرنة وموثوقة للعائلات في دبي، مع العديد من ميزات الأمان المُعززة وتوفير في أسعار الباقات تصل إلى 35% عند طلب من 10 رحلات أو أكثر خلال أسبوع.

وأعرب عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "نحن سعداء بهذا التعاون مع شريك موثوق في قطاع النقل التشاركي وشركة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة وهي شركة أوبر، حيث يؤكد هذا التعاون تقديم خدمة حيوية وآمنة لطلبة المدارس وأهاليهم في إمارة دبي".

وأضاف شاكري: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات باستمرار على تحسين وتطوير وتنويع وسائل نقل الطلبة في قطاع النقل المدرسي بما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة في إمارة دبي، لأن النقل المدرسي يمثّل عنصرا مهماً للغاية في المسيرة العلمية للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، كما يحظى هذا القطاع بالأهمية ذاتها لأولياء أمور الطلبة من مختلف شرائح المجتمع لأنه وسيلة أمان لأبنائهم في تنقلاتهم اليومية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس، ونحن نأمل أن تمثل خدمة أوبر للمدارس إضافة نوعية وحيوية في قطاع النقل المدرسي بين الهيئة وأوبر".

وقالت كارين عريف، رئيسة اتصالات أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "صممنا خدمة أوبر للمدارس خصيصاً للطلبة، حتى توفر حلاً معقول التكلفة وفعالاً وموثوقاً لتسهيل التنقل اليومي مع ميزات أمان معززة، بالاستفادة من خدمتنا المخصصة للشباب. وسواء كانت وجهة الطلبة إلى المنزل أو المدرسة، يطمئن الأهالي بمعرفة أنهم سيتلقون إشعارات في الوقت الحقيقي، كما يمكنهم تتبع كل خطوة في رحلات أطفالهم مباشرة، وفي أوبر، تتمثل مهمتنا في إعادة تصور طريقة تنقل العالم نحو الأفضل، من خلال توفير خدمات تنقل أكثر أماناً وموثوقية وراحة للجميع، ونهدف إلى تقديم خدمة سلسة، إذ تساعد على تجاوز العام الدراسي من دون توتر."