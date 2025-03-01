سعيد الطاير: الابتكار حجر الزاوية في تطوير خدمات ومبادرات «كهرباء دبي»

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤتمر «آفاق المستقبل»، الذي نظمته الهيئة تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025» بنسخته العاشرة، وحضره عدد من النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة. وتضمن المؤتمر كلمات رئيسة وجلسات حوارية شارك فيها خبراء ومختصون من عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشار الطاير إلى أن شهر الإمارات للابتكار يوفر منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، موضحاً أن مؤتمر «آفاق المستقبل» يأتي ضمن جهود الهيئة في دعم ثقافة الابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وقال: «الابتكار ليس مجرد هدف، بل ركيزة أساسية في رحلتنا نحو المستقبل، وحجر الزاوية في تطوير خدماتنا ومبادراتنا. وسنواصل العمل وفق رؤية طموحة تسخّر التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة وموثوقية بنيتنا التحتية عالمية المستوى، وتمكين المبدعين والمبتكرين، وترسيخ بيئة ابتكارية تدفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً».

وأضاف: «نحرص في الهيئة على توفير بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تركز على تطوير حلول مستقبلية تدعم الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الصحة، والمعيشة والحياة، والطاقة الخضراء، والنقل وتسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية».

وتابع: «لطالما كان الابتكار ركيزة أساسية بالنسبة لنا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الاستدامة، حيث يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الهدر، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع نسبة سعادة المتعاملين وجميع المعنيين. وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير جودة الحياة الأفضل والأرقى عالمياً لسكان دبي، نواصل تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي بالاعتماد على الابتكار، ما أسهم في تصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيساً في مجالات عملنا، وفقاً لدراسة أجراها استشاري عالمي متخصص».

وفي ختام المؤتمر، كرّم سعيد الطاير المتحدثين والمشاركين في المؤتمر، مثنياً على جهودهم في دعم الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتضمَّن مؤتمر «آفاق المستقبل» كلمة بعنوان «الرقمنة و10X» ألقاها نعيم يزبك، مدير عام «مايكروسوفت» الإمارات، وكلمة أخرى بعنوان «التحول الرقمي في أنظمة الطاقة»، ألقاها الدكتور رالف بلومنتال، نائب الرئيس، المدير العام لبرمجيات الشبكات في شركة سيمنس، وكلمة بعنوان «رحلة إس إيه بي للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الخدماتية» ألقاها مروان زين الدين، المدير التنفيذي لدى شركة «إس إيه بي» في الإمارات. وتضمن المؤتمر كذلك جلسات نقاشية تمحورت حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي «10X» .