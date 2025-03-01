نيابة دبي تكرّم الموظفين والشركاء في «رواد التميز»

كرّم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي الموظفين المتميزين والشركاء في حفل تكريم جائزة النيابة العامة «رواد التميز» لعام 2024، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد وأعضاء وموظفي النيابة العامة في دبي. ويأتي التكريم في إطار مواصلة دور البرنامج في تعزيز إنتاجية الأفكار الجديدة والمبتكرة وتحفيز الكفاءات في الدائرة والحفاظ على المكانة الريادية للعمل المؤسسي والمنظومة القضائية بإمارة دبي.

وبدأ النائب العام بتكريم المتميزين في فئة الشريك المتميز (فئة الجهات) وهي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ـ وكذلك (فئة الأفراد) وهم: حميد المرزوقي - مدير عام بالإنابة / high power. ومحمد بدوي – حكومة دبي الرقمية، والوكيل أول خالد محمد عيسى - الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - جرائم الأسرة.

وجرى تكريم الفائزين بفئات التميز الوظيفي المستشار / د. خالد علي صالح الجنيبي وصيتة حميد الكتبي وشيخة الملا وعبد الرحمن محمد عبدالله، وعليا سالم الزدجالي، وسيف إبراهيم حسن المطوع، وموزة عبدالرحمن يوسف.

تلا ذلك تكريم فئة المساند المتميز حيث فاز بها: محمد راشد الإسلام وشيكار نيجانابورام ومحمد سليم مياه عبد الحميد.

كما منح النائب العام عدداً من الموظفين المخلصين والمجتهدين في أدائهم جائزة التقدير الخاص وهم: عائشة محمد المرزوقي، ومحمد شفيق عودة، ومريم محمد الجناحي، وعبداللطيف الرئيسي وشمة إسماعيل الطاهر.