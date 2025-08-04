توعية وترفيه لطلبة الأنشطة الصيفية بشرطة دبي

نظمت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي في شرطة دبي، فعاليات توعية وأنشطة ترفيهية لطلبة الأنشطة الصيفية، وذلك في حديقة الخور بدبي.

وأوضح الرائد حميد حسن الطاهري منسق الفعاليات من الإدارة العامة للمرور أن الفعاليات تأتي انسجاماً مع رؤية شرطة دبي في تعزيز الوعي لدى الطلبة بأساليب مبتكرة تجمع بين التعليم والترفيه، بما يساهم في بناء جيل واعٍ، مشيراً إلى أن فعليات التوعية تضمنت تعريف الطلبة بقواعد المرور والسير التي يجب عليهم معرفتها، بهدف ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لديهم من سن مبكرة.

وأضاف أن فعالية التوعية تضمنت أيضاً التعريف بالمبادئ الأساسية للسلامة على الطرق، مع التركيز على أهمية الالتزام بالإشارات المرورية، والعبور الآمن من الأماكن المخصصة، واستخدام حزام الأمان داخل المركبة، بالإضافة إلى التوعية بالمخاطر الشائعة التي قد يتعرض لها الأطفال في البيئة المرورية المحيطة بهم.

وأضاف: إن الفعالية تضمنت أيضاً التوعية بالاستخدام الآمن للألعاب الإلكترونية، واستخدام «السكوترات» في المناطق العامة، والتعريف بدور الكلاب البوليسية التابعة لإدارة التفتيش الأمني k9، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي تتضمن مسابقات.