جمارك دبي تنظم ملتقى المستقبل والابتكارات المؤثرة

نظّمت جمارك دبي ملتقى المستقبل والابتكارات المؤثرة ضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2025 الذي جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الابتكار لمناقشة أحدث التطورات في استشراف المستقبل والابتكار المؤسسي.

وبدأت الفعالية التي أقيمت في فندق كوين اليزابيث2 بميناء راشد بكلمة ترحيبية تناولت أهمية الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

وألقى محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، كلمة محورية ركز فيها على ضرورة دعم الابتكار والاستثمار في العقول المبدعة، مؤكداً أن المستقبل يُبنى على الفكر الاستشرافي والتحولات الذكية، ولفت إلى دور الابتكار في صياغة مستقبل العمل الجمركي وكيف أسهمت ابتكارات الموظفين في جمارك دبي في تطوير العمل الجمركي وجعلت من الدائرة منظومة جمركية عالمية.

عززت من ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً للابتكار. وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية أن هناك تحولات متسارعة في كل المجالات: تكنولوجية، واقتصادية، واجتماعية.

وفي ظل ذلك يبرز الابتكار كضرورة حتمية لمواكبة التحديات، وأصبحنا مطالبين بأن نكون سباقين في تبني الحلول الذكية التي تُحسن من الخدمات للمتعاملين وتُعزز الشفافية، وترفع كفاءة الأداء في العمل ليكون واقعاً ملموساً.

حيث تتبنى الدائرة الابتكار وتلتزم بجعله ثقافة في العمل الحكومي، وتعزز مشاركة قطاعات الأعمال في تصميم وتطوير نماذج عمل مستقبلية مبتكرة وحلول استباقية ترسخ من ريادة جمارك دبي وتسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D 33. وتعزيز تنافسية دبي العالمية عاصمة عالمية للأعمال والاستثمار ومركزاً محورياً في التجارة العالمية.

وأشار الغفاري إلى الجهد المستمر والأداء المتميز، لتكون جمارك دبي قائدة في الريادة من خلال استشراف مستقبل العمل الجمركي بكافة قطاعاته، لافتاً إلى جهود الموظفين للريادة والتميز.

كما قدم خالد الزرعوني، أخصائي الجودة وقائد فريق استشراف المستقبل، كلمة تناول فيها أهمية التفكير الاستراتيجي في تحقيق التحول المؤسسي، مشيراً إلى دور الابتكار في بناء منظومات أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف الزرعوني نحن لا نراقب المستقبل من بُعد، بل ننغمس في تفاصيله، نستشرف تحولاته، ونحول الفرص إلى سيناريوهات ملموسة.

فاستشراف المستقبل ليس ترفاً فكرياً، بل هو «بوصلة استراتيجية» تُرشدنا لنتخذ اليوم قرارات نشاهد ثمارها غداً. حيث تؤمن جمارك دبي بالرؤية الاستشرافية والأدوات الابتكارية، مع إبراز دور الفريق في تحويل التحديات إلى فرص عبر أمثلة ملموسة وواقعية وذلك وفق توجهات قيادتنا الرشيدة التي دائما تؤكد على «لا نستطيع أن ننتظر المستقبل، بل يجب أن نصنعه بأنفسنا».

وتعكس هذه المقولة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أهمية المبادرة والتخطيط الاستراتيجي لصناعة مستقبل مزدهر.