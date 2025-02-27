"طرق دبي" تحاور أهالي ند الشبا وتستعرض مستجدات مشاريع المنطقة









نظم مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي جلسة حوارية لأهالي ورواد منطقة (ند الشبا)، وذلك لاستعراض مستجدات المشاريع الهادفة لتعزيز شبكة الطرق والمواصلات العامة، إلى جانب الاطلاع على مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وسبل تحسينها. وتؤكد الهيئة التزامها التام في تعزيز سعادة المتعاملين عبر الوصول إليهم والاستماع لآرائهم، والعمل على التطوير المستمر لتقديم خدمات ترتقي بمكانة دبي، وتلبي تطلعات الجمهور.

وترأس الجلسة التي عقدت في حديقة ند الشبا 1، أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ورئيس مجلس المتعاملين، كما شارك في الجلسة الحوارية كل من: أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وحسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعدد من مدراء الإدارات والمسؤولين من مختلف المؤسسات والقطاعات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وفي بداية الجلسة استعرض أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق، المشاريع المنجزة للهيئة، ممثلة في تطوير شارع دبي – العين، وزيادة سعة مواقف مدرسة ريبتون، وإضافة معبر مشاة حول المدرسة، إلى جانب مشاريع قيد التنفيذ، وأهمها: تنفيذ طرق داخلية ومداخل ومخارج إضافية لمنطقة ند الشبا 1 وند الشبا 3 وند الشبا4، بالإضافة إلى تحسينات حول المدارس، بالإضافة إلى خطط الرصف للمنطقة ومسارات الدراجات الهوائية، والمشاريع المقبلة، ستشمل تنفيذ طرق داخلية ومداخل ومخارج إضافية لمنطقة ند الشبا 3 وند الشبا 4، وغيرها من المشاريع التي ستعزز من انسيابية الحركة المرورية، وتخفيض زمن الرحلة لأصحاب المركبات من وإلى المنطقة، ورفع جودة الحياة لمرتادي وسكان ند الشبا.

واستعرض عادل شاكري، مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، خدمات المواصلات العامة في ند الشبا، وخدمات النقل المدرسي، وخدمة الليموزين، وتأجير المركبات بالساعات، بالإضافة لخدمة حجز مركبات الأجرة المتوفرة عبر مختلف المنصات والتطبيقات الذكية.

وناقش الحضور من أهالي ند الشبا، خطط وأعمال التحسينات المقبلة في منطقة المدارس، وسبل تحسين رحلة وصول المركبات إلى ند الشبا 2 وند الشبا 4، كما طالب عدد منهم بزيادة اللوحات الارشادية، ورصف الطرق في منطقة ند الشبا 4، وتوفير مسارات للمشاة في ند الشبا 3 وند الشبا 4، وبدورها أكدت الهيئة أنها تأخذ ملاحظات الجمهور بعين الاعتبار، وأنه جاري العمل على مجموعة من التحسينات التي ستعزز من كفاءة شبكة الطرق ومستوى السلامة المرورية.

وأعرب أهالي ند الشبا، عن امتنانهم على تواجد الهيئة مع سكان المنطقة، وأثنت على شفافية التواصل والاستماع إلى الاقتراحات المتعلقة بتسهيل حركة المركبات، وتحسين الطرق المحلية وزيادة المسارات المخصصة للمشاة، مؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة مع المسؤولين تعكس حرص الهيئة على إسعاد المتعاملين والاستماع لملاحظاتهم وحلها في وقت قياسي.