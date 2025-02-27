مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلق ملتقى الابتكار الإسكاني

استعرض ملتقى الابتكار الإسكاني، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2025"، أحدث الحلول المبتكرة في قطاع الإسكان، وناقش تعزيز التحول الرقمي والاستدامة من خلال جلسات وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد الملتقى إطلاق عدة مبادرات رئيسية من بينها "إستراتيجية الابتكار ومنصة نبتكر الداخلية" التي قدمها المهندس محمد المرعشي بهدف تعزيز ثقافة الابتكار في المشاريع الإسكانية علاوة على لعبة "حياة المستقبل" التي قدمتها المهندسة هند كلثوم وهي تجربة محاكاة تفاعلية تتيح للمشاركين استكشاف سيناريوهات الحياة في المجتمعات الذكية المستقبلية.

ويأتي الملتقى، الذي انطلق أمس في جراند حياة دبي، انسجاما مع رؤية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرامية إلى تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة حيث يشكل الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا محاور رئيسية في إستراتيجيتها لتوفير بيئة إسكانية ذكية ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة الحياة في المجتمعات السكنية.

وقالت مريم عبدالله السويدي مديرة إدارة الإستراتيجية والتطوير في المؤسسة إن الابتكار في قطاع الإسكان يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى من خلال ملتقى الابتكار الإسكاني إلى استشراف المستقبل وتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تعزز كفاءة المشاريع الإسكانية وتسهم في تحقيق رؤية دبي الحضرية 2040.

وشهد الملتقى حلقة نقاشية بعنوان "الإسكان والطموح.. تصميم حلول المستقبل" بمشاركة كل من سعادة محمد البريكي الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور جورج نور الخبير في قطاع العقارات والتمويل، وسعادة محمد اللطيف قمحية أستاذ مشارك في العمارة والتخطيط العمراني، والمهندس محمد مفتي الفائز بمسابقة "إسكان المستقبل".

ودعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جميع المهتمين بقطاع الإسكان من مطورين عقاريين ومهندسين وخبراء تقنيين وأكاديميين ورواد أعمال إلى حضور الملتقى والمشاركة في رسم ملامح مستقبل الإسكان الذكي والمستدام.