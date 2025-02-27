حمدان بن محمد: طموحاتنا في قطاع الفضاء بلا حدود لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اكتمال تطوير أحدث المشاريع الفضائية الإماراتية «اتحاد سات».

وأكد سموه أن طموحات الإمارات في قطاع الفضاء بلا حدود، والثقة في قدرات شبابها كبيرة لرفع اسمها عالياً، للمساهمة في تشكيل مستقبل علمي ومعرفي أفضل للبشرية.

وسينطلق القمر الاصطناعي الراداري المتقدّم الذي طوّر ضمن شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ساتريك انيشيتيف» الكورية الجنوبية، للفضاء الشهر المقبل، ليعمل بأحدث التقنيات في مجال التصوير في كافة الظروف الجوية وبدقة عالية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نُعلن اكتمال عملية تطوير أحدث مشاريعنا الفضائية «اتحاد سات»، وهو قمر اصطناعي راداري متقدّم سينطلق للفضاء الشهر المقبل، وتم تطويره ضمن شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ساتريك انيشيتيف» الكورية الجنوبية، وسيوظف «اتحاد سات» أحدث التقنيات في مجال التصوير في كافة الظروف الجوية وبدقة عالية».

وأضاف سموه: «طموحاتنا في قطاع الفضاء بلا حدود، وثقتنا بقدرات شبابنا كبيرة لرفع اسم الإمارات عالياً، والمساهمة في تشكيل مستقبل علمي ومعرفي أفضل للبشرية».

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «من خلال تطوير القمر الاصطناعي الراداري «اتحاد سات» بالتعاون الاستراتيجي مع «ساتريك انيشيتيف»، نؤكد أن التعاون الدولي يعد جزءاً أساسياً من برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وسنواصل السعي إلى تعزيزه في مشاريعنا».

بدوره، أكد سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن القمر الاصطناعي الراداري «اتحاد سات» يشكل خطوة استراتيجية لتنويع التقنيات التي يعتمدها مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأضاف المري في تغريدة نشرها المركز عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: «بيانات القمر الاصطناعي، الذي تم تطويره بالشراكة مع «ساتريك إنيشيتيف»، ستسهم في دعم الرؤية التنموية لقيادتنا، من خلال تقديم الدعم للجهات المحلية والعالمية في مجالات متنوعة.. نتمنى التوفيق لفريق المهمة».