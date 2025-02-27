شراكة لتعزيز ثقافة الوقف والعطاء بدبي

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز ثقافة الوقف وترسيخ قيم البذل والعطاء خلال الفعاليات المتميزة التي يقيمها سنوياً قطاع التجزئة في دبي.

وقع الاتفاقية علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بحضور عدد من كوادر الجانبين في مقر أوقاف دبي بالقرهود.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ ثقافة الوقف وقيم العطاء في المجتمع من خلال نشر المواد التثقيفية حول القطاعات الوقفية في إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال الفعاليات المختلفة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في المبادرات الوقفية عبر توفير قنوات خاصة للتبرع لمشروعات وقفية متنوعة خلال الفعاليات التي تقيمها الدائرة سنوياً، وإتاحة الفرصة للمشاركين بالفعاليات الراغبين بالمساهمة ضمن المبادرات المجتمعية الرائدة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وأكد علي المطوع أن الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تشكل فرصة لتوسيع نطاق العمل الوقفي وتسهم في ترسيخ ثقافة الوقف الخيري والعمل الإنساني لرواد الفعاليات السياحية المختلفة، وإحداث أثر إيجابي في المجتمع بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاجتماعية.

وثمن المطوع المبادرات الإنسانية التي تطلقها الدائرة في سبيل التنمية المجتمعية، لافتاً إلى الأهداف المشتركة التي تجمع الجانبين في مجالات العمل الإنساني.