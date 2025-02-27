«صندوق المعرفة»: %34 نمو الإيرادات الإجمالية السنوية

دبي - البيان

أكدت «مؤسسة صندوق المعرفة» مواصلة العمل لترسيخ إسهامها في النهوض بالمنظومة التعليمية في دبي، وتعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الأفضل على مستوى العالم، من خلال تحقيق إنجازات نوعية خلال العام الماضي تواكب طموحات دبي وقيادتها الرشيدة وتدعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في المرحلة المقبلة، حيث سجلت المؤسسة نمواً في الإيرادات الإجمالية السنوية بنسبة 34%، ونمواً في إيرادات الاستثمار بنسبة تقارب 44%.

وقال أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة المؤسسة: «نؤمن بأن مواكبة المتغيرات العالمية في قطاع التعليم، والاستثمار المستمر في بناء بيئة تعليمية مبتكرة ومتطوّرة، هما أساس تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كوجهة تعليمية عالمية. ومن خلال الشراكات الفاعلة والمبادرات النوعية، سنواصل توفير فرص تعليمية رائدة تُسهم في بناء أجيال قادرة على صنع المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لغد حافل بفرص النمو والازدهار».

رؤية استراتيجية

من جانبه، قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي للمؤسسة: «نعتز بالإنجازات النوعية التي حققتها المؤسسة خلال العام 2024، بدءاً من التوسع في مشروع «مدارس دبي» بافتتاح الفرع الجديد في الخوانيج وتطوير الفرع القائم في البرشاء، وصولاً إلى إطلاق مبادرات استراتيجية منها برنامج «المُستثمر الصغير» بالتعاون مع شركة الصكوك الوطنية. كما أنّ توقيع اتفاقيات مع 9 مدارس خاصة في دبي لتقديم منح دراسية بنسبة 50% للطلبة المواطنين المتميزين يعكس التزامنا برعاية الموهوبين، وبناء جيلٍ من قيادات المستقبل».

وأوضح العور أنّ نجاح المؤسسة في استقطاب الاستثمارات التعليمية المتميزة، وتخصيص مساحات أكبر للمستثمرين في قطاع التعليم، هو برهان على المكانة الريادية التي تحظى بها دبي كمركز تعليمي عالمي، وقال: «سنواصل جهودنا لتطوير منظومة تعليمية مستدامة، تواكب تطلعات المجتمع وتدعم خطط الإمارة الاستراتيجية في السنوات المقبلة».

إنجازات رائدة

وشملت إنجازات المؤسسة صندوق المعرفة العام الماضي توسعة «مدارس دبي»، وبناء مدرسة جديدة في الخوانيج لتصل سعتها الاستيعابية الإجمالية لأكثر من 4,000 طالب وطالبة، ويتميز فرع الخوانيج بافتتاح «مركز دبي لصحة المجتمع» الذي يوفر خدمات واسعة للطلبة. كما شملت مشاريع التوسعة أيضاً اكتمال أعمال توسعة فرع «مدارس دبي» في منطقة البرشاء لتصل السعة الاستيعابية الإجمالية فيه لأكثر من 2,400 طالب وطالبة.

وتضمّنت إنجازات المؤسسة الهادفة لدعم الطلبة الإماراتيين، توقيع المؤسسة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية اتفاقيات تعاون وشراكة مع 9 مدارس خاصة في دبي، لتقديم أكثر من 400 مقعد دراسي بمِنَح تغطي 50% من الرسوم للطلبة الإماراتيين المتميزين في العام الدراسي المقبل (2025 - 2026)، وذلك في إطار «برنامج دبي للطلبة المتميزين»، الذي يستهدف توفير 1800 مقعد دراسي بحلول عام 2030.

برامج وطنية

كذلك، أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع شركة الصكوك الوطنية برنامج «المُستثمِر الصّغير»، الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتعزيز الثقافة المالية لدى طلاب المدارس في سن مبكرة. وتبدأ المرحلة الأولى من التطبيق في «مدارس دبي»، على أن يتم دمجه لاحقاً ضمن مناهج إضافية في مختلف المراحل الدراسية. ويتضمّن البرنامج ست وحدات دراسية تفاعلية تشمل مفاهيم الادخار والاستثمار والتخطيط المالي، بهدف بناء جيل واع اقتصادياً.

استثمارات نوعية

وفي سياق متصل، نجحت المؤسسة في استقطاب استثمارات تعليمية نوعية خلال عام 2024، وقامت المؤسسة بتخصيص أكثر من 1.5 مليون قدم مربعة لمؤسسات تعليمية ستقوم بتوفير أكثر من 10 آلاف مقعد دراسي وتوفير مناهج متنوعة، إضافة إلى أكثر من 10 مراكز للطفولة المبكرة على مستوى الإمارة. وساهمت هذه التخصيصات في تعزيز نمو الصندوق، ما يعكس استقراراً قوياً ونمواً مستداماً لمؤسسة صندوق المعرفة تمكنها في الدعم المستمر لتطوير قطاع التعليم في إمارة دبي.

وفي إطار أدائها التشغيلي، سجلت المؤسسة نمواً في الإيرادات الإجمالية السنوية بنسبة 34%، ونمواً في إيرادات الاستثمار بنسبة تقارب 44%، بما يؤكد على كفاءتها في توظيف الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة. وانعكس أداء مؤسسة صندوق المعرفة أيضاً في مستوى رضا العملاء، حيث حقَّقت معدل رضا مرتفعاً بلغ 94%.